Американцы обвинили двух граждан России во влиянии на выборы в Великобритании

Калифорнийское жюри присяжных в городе Сан-Франциско предъявило обвинения российскому правительству во вторжении в компьютерные системы США, Украины, Объединенного Королевства и других стран-членов Организаций Североатлантического договора.

Федеральные блюстители закона утверждают, что так называемой группировке “Callisto Group” удалось разрушить структуру безопасности компьютеров некоторых западных стран.

Мошенникам удалось украсть данные, которые помогли им повлиять на избирательный процесс в Англии в 2019 году. Кроме “Callisto Group” упоминаются и другие мошеннические группы, которые могли участвовать в интернет бандитизме, это “Танцующая Саломея”, “Star Blizzard” и “Coldriver”.

В деле фигурируют Руслан Александрович Перетятько, сотрудник ФСБ РФ Андрей Станиславович Коринец и другие сообщники. Россияне получили бесперебойный доступ к обмену электронных сообщений своих жертв целью повлиять на демократические процессы в Королевстве.

“Сегодняшнее обвинительное заключение является частью скоординированного международного ответа, направленного на то, чтобы послать сигнал заговорщикам о том, что все правительство Соединенных Штатов стоит вместе и с нашими партнерами на международном уровне, чтобы выявлять и пресекать субъектов кибершпионажа, особенно тех, кто стремится получить правительственную информацию и пытается создать хаос в демократических процессах,” – высказался прокурор США по Северному округу Калифорнии Исмаил Рэмси.

Кибермошенники создавали и применяли фейковые учетные записи электронной почты, которые было очень трудно отличить от настоящих. Преступникам удалось добиться доверия чиновников различных стран, манипулировать ими и вводить их в заблуждение.

Российские взломщики рассылали электронные письма, которые, якобы, отправлялись модераторами серверов по предоставлению сетевых услуг, в которых сообщалось о нарушений правил использования ресурсов. Жертвы велись на подобные обвинения со стороны лживых администраторов и добровольно сообщали информацию о своих учетных данных.

Подсудимым грозит от 5 до 10 лет лишения свободы, если суду будут предъявлены необходимые доказательства для вынесения обвиительного приговора.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship