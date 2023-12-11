Во вторник в Белом доме состоится встреча Джо Байдена с Владимиром Зеленским, передает Русская служба «Голоса Америки».

На этой неделе в Вашингтоне президент Джо Байден и лидеры Конгресса встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что в ходе встреч Зеленский вновь призовет США увеличить помощь его стране в войне против России. Тем временем законодатели стремятся прийти к соглашению по вопросам безопасности границ и иммиграционного контроля.



Зеленский приглашен на встречи в Белый дом и с членами Конгресса во вторник.

Напомним, что некоторые законодатели-республиканцы ставят под сомнение продолжение помощи Украине.



Прибытие Зеленского в Вашингтон связано с тем, что срок для принятия решений Конгрессом истекает в пятницу, когда у законодателей начнутся рождественские каникулы.



Очередной пакет помощи Украине был задержан из-за требования спикера Палаты представителей Майка Джонсона и других республиканцев не выделять больше средств, если сначала не будут приняты меры по укреплению границы США с Мексикой.



По словам источника, знакомого с ходом двухпартийных переговоров в Сенате, Белый дом готов усложнить процедуру получения убежища в США, чтобы сократить число мигрантов, пытающихся пересечь американо-мексиканскую границу.



Между тем лидер большинства в Сенате Чак Шумер настаивает на принятии некоторых положений в пользу иммигрантов – таких, как ускоренное получение разрешения на работу для них или лучший доступ к юридическому представительству, сообщил осведомленный источник.



Лидеры Сената надеялись, что сенатор-демократ Крис Мерфи и сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд сумеют найти компромисс по охране границы.



«На этой неделе Белый дом начнет действовать более активно (в целях достижения соглашения)», – сказал Мерфи каналу NBC News в воскресенье.



Тем временем сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил участникам ежегодной конференции форума в Дохе в воскресенье, что законодатели далеки от заключения какой-либо двухпартийной сделки. Он добавил, что надеется на принятие закона «в начале следующего года», что, возможно, превысит сроки, соблюдения которых добивается президент Байден.