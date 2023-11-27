Трамп обещает массовые депортации в случае победы на президентских выборах 2024 года

Трамп обещает массовые депортации из США в случае своего избрания на президентских выборах 2024 года.

Лидер Республиканской партии планирует ужесточить иммиграционные меры в отношении многих мигрантов, которые находятся в Америке. Речь идет о возможных задержаниях и их размещениях в лагерях до последующей высылки на родину.

Бывший президент обещает создать в кратчайший срок места для содержания людей, пока их дела рассматриваются или пока мигранты ожидают депортационные рейсы.

Критики прогнозируют, что подобные действия могут в корне изменить ситуацию всех видов иммиграции в Новый Свет.

Речь идёт об ужесточении законов, которые были разработаны и применялись в момент первого президентского срока Дональда Трампа s 2016 – 2020 годы, когда, в частности, был применен запрет на въезд людям из определенного числа мусульманских стран. Подобные отказы могут быть основаны на том, что приезжие, якобы, могут являться переносчиками инфекционных заболеваний.

Трамп обещает помочь иммиграционным и таможенным чиновникам проводить масштабные рейды среди мигрантов и ускорить процессы массовых депортаций. Также на своих предвыборных выступлениях миллиардер заявляет, что хочет использовать резервы военного бюджета на укрепление и расширение пограничной стены с Мексикой.

45-й президент США сравнивает свои иммиграционные идеи с моделей Эйзенхауэра, который проводил крупнейшую операцию по внутренней депортации в 1954 году.

“Любые активисты, которые хоть в малейшей степени сомневаются в решимости президента Трампа, совершают серьезную ошибку: Трамп задействует огромный арсенал федеральных полномочий для осуществления самых впечатляющих мер по подавлению миграции,” — сказал Стивен Миллер, советник по вопросам политики при президенте с 2017 по 2021 годы.

В заявлениях Трампа говорится о визах для иностранных студентов, которые поддерживают пропалестинские протесты на территории Штатов.

У кандидата в президенты уготовлены и новые правила для диппредставительств страны за рубежом: они должны будут тщательнее проверять всех заявителей, подающих на американские визы.

В высказываниях бизнесмена имеются идеи относительно людей, уже получивших защищенный статус из-за опасения вернуться на родину. Якобы имеющие возможность работать и находится в Америке на какое-то время могут лишиться этой привилегии.

Политологи издания NYT утверждают, что все предвыборные обещания кандидата стоит воспринимать всерьез, мол, во время своего первого срока 45-й президент высылал из США по несколько сотен тысяч человек в год. При всём этом ситуация на американо-мексиканской границе только ухудшается. Люди продолжают использовать все возможные доступные лазейки, чтобы перебраться через пограничную стену, которая уже кажется непоколебимо устойчивой перед любыми нападками со стороны иммигрантов.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship