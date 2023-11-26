Россия объявила в розыск пресс-секретаря Meta Platforms Энди Стоуна

В настоящее время Facebook и Instagram доступны в РФ только через VPN; Twitter подвергся запрету, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В воскресенье Россия объявила пресс-секретаря Meta Platforms Энди Стоуна в розыск по неуточненным обвинениям, поскольку американская компания, которой принадлежит Facebook, классифицируется Москвой как «экстремистская».



Россия сильно ограничила свободу СМИ и социальных сетей с начала вторжения в Украину. Facebook и Instagram заблокированы в России и доступны только через VPN. Запрещены также Twitter и российские независимые СМИ, критикующие Кремль.



Теперь Энди Стоун числится в списке разыскиваемых МВД России.



«Радио Свобода» со ссылкой на издание «Медиазона» отмечает, что Стоуна заочно преследуют по статье о содействии терроризму из-за решения компании не блокировать украинских пользователей за посты, призывающие к «смерти российских захватчиков».



«Мы временно сделали допустимыми формы политического выражения, которые в обычной ситуации нарушали бы наши правила, в том числе риторику с (выражением) жестокости, как, например “смерть российским захватчикам”. Мы не будем позволять призывы к насилию против гражданских лиц России», – объявил тогда пресс-секретарь компании Энди Стоун.



В марте 2022 г. Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела в отношении «противоправных действий сотрудников компании Meta» и упомянул Стоуна, заявив, что последний «снял запрет на призывы к насилию в отношении российских военных на своих платформах» и тем самым подстрекал к экстремистской деятельности.



В октябре 2022 года Россия внесла Meta в список «террористических и экстремистских» организаций, открыв возможность уголовных расследований и штрафов для пользователей в стране.



До введения запретов миллионы россиян пользовались приложениями, принадлежащими компании Meta, особенно Instagram, который по-прежнему пользуется популярностью у молодых россиян.



В апреле 2022 г. Россия внесла генерального директора Meta Марка Цукерберга в черный список лиц, которым запрещен въезд в страну.