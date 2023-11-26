Прокуратура по Восточному округу города Нью-Йорка объявила об экстрадиции троих граждан России в США из Германии, Марокко и Румынии. На подобные действия американские чиновники решились после серии расследований в области кибермошенничества.

Подозреваемые Руслан Альбертович Нуруллин, Александр Попан, Николай Софинский, в период с 2013 по 2018 годы, находящиеся преимущественно в России, использовали схемы пересылки с целью обмана продавцов, банков и частных лиц в США.

Как сообщает офис прокурора Нью-Йорка, участники схемы общались онлайн на сайтах под названием «Админ-панель». Они использовали украденные у жертв личные данные, включая номера социального страхования, а также номера кредитных и дебетовых карт, для покупки в интернет-магазинах различных товаров: смартфонов, компьютеров, бредовой одежды и сумок. Участники схемы обманули ритейлеров, заставив их отправлять товары по адресам в США, откуда товары позже пересылались в Россию, а также в страны СНГ и Восточной Европы для перепродажи.

Россиянам были предъявлены обвинения по трем пунктам, среди которых сговор с целью совершения мошенничества с использованием телеграфных и почтовых сообщений, сговор с целью отмывания денег, а также один случай кражи личных данных при отягчающих обстоятельствах.

“Этот случай показывает, что если преступники объединяются для того, чтобы нацелиться на жертв преступлений в США, наше Управление объединится с международным сообществом, чтобы поймать преступников и привлечь к ответственности,” – заявил прокурор г. Нью-Йорк.

Согласно судебному документам, мошенники по-дружески делили прибыль через виртуальную валютную биржу, расположенную в России, и реинвестировали доходы в текущие схемы. Обвинение заявляет, что преступники нанесли жертвам ущерб в размере более 48 миллионов долларов.

В случае доказательства вины, обвиняемым грозит до 20 лет тюремного заключения по каждому пункту обвинения в мошенничестве, сговоре с целью мошенничества и отмывании денег. А если будут признаны виновными в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, то им грозит обязательное дополнительное наказание в виде 2 лет лишения свободы.