Medi-Cal меняет систему общественного здравоохранения и помогает всем лицам без документов.

Благодаря расширению Medi-Cal с 1 января 2024 года, включив в него всех иммигрантов без документов, а также новые услуги, направленные на удовлетворение не только индивидуальных, но и общественных потребностей в медицинском обслуживании, Калифорния трансформирует систему здравоохранения.

На специальном брифинге EMS 15 ноября сотрудники Medi-Cal и работники общественных медицинских центров на первом уровне обсудили последние данные о пересмотре права на участие в программе Medi-Cal (redetermination), переходе в 21 округе на новые управляемые планы медицинского обслуживания и расширении Medi-Ca для всех иммигрантов без документов с 1 января.

Спикеры также обсудили изменение потребностей в медицинском обслуживании, включая такие услуги, попадающие под покрытие Medi-Cal, как удаление татуировок и медицинское обслуживание на дому, о возможности использования которых многие участники могут даже не знать.

После окончания объявленной по всей стране чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, в мае 2022 года Medi-Cal возобновила ежегодное переопределение права участников на участие в программе. Предоставляя обзор последних данных об этом годовом процессе, помощник заместителя директора по вопросам медицинских льгот и права на участие в DHCS Инцзя Хуан сообщила, что по состоянию на 30 сентября в наших списках “больных” находятся 15,2 миллиона человек — более трети населения Калифорнии.

“Я с гордостью сообщаю, что в целом мы как штат держимся стабильно,” – сказала она.

Поскольку в Калифорнии самая высокая нагрузка по программе Medicaid в США, Инцзя Хуан рассказала, что более миллиона человек сталкиваются с повторным переоформленеом каждый месяц, начиная с июня, первого месяца фактического прекращения участия в программе. В сентябре около 1,7 миллиона человек были готовы к продлению.

“Каждый месяц 20% – 21% этих людей не попадают под участие, намного ниже, чем во многих других штатах, таких как Техас, где к концу августа уровень отчисления из программы составил 73%,” – поделилась Инцзя Хуан.

По ее словам, латиноамериканцы, составляющие самый высокий процент участников Medi-Cal, также составляют самый высокий процент, 53%, среди тех, кто вышел из программы. Однако, многие из этих исключений могут быть связаны с семьями, которые больше не нуждаются в этом страховании, найдя страховку у работодателя или превысив пределы дохода после пандемии.

В 21 округе, перешедшем на новые планы управляемого медицинского обслуживания, с 1 января 2024 года произойдут изменения в виде медицинского обслуживания, на которое они могут иметь право, сказала руководитель отдела управляемого медицинского обслуживания DHCS Мишель Ретке.

“Во многих из этих округах управляемое медицинское обслуживание, в котором используются планы медицинского страхования, такие как Kaiser или Anthem, для предоставления врачей первичной медико-санитарной помощи, выбранных из сети местных медицинских центров, переходит на модель единого плана, где раньше предлагалось несколько планов,” – рассказала Ретке. “В других затронутых округах другие планы заменят существующие в настоящее время.”

Она подчеркнула, что основной вывод для участников Medi-Cal в этих округах заключается в следующем: “Обратите внимание на свою почту; в октябре, ноябре и декабре вы получите уведомление об изменении вашего плана и пакет вариантов регистрации, который вы сможете заполнить на бумаге или онлайн”.

По мере того, как происходит это переопределение и переход, Medi-Cal также распространяется на всех иммигрантов без документов с 1 января; в настоящее время право на участие имеют лица моложе 26 и старше 49 лет.

“Это огромная потребность. Чтобы справиться с этой проблемой, требуется нечто большее, чем просто добрая воля и желание поступать правильно. Чтобы охватить эти группы населения, на первом месте стоит укрепление доверия,” – сказал доктор Серджио Агилар-Гаксиола, профессор внутренней медицины Калифорнийского университета в Дэвисе и директор его Центра по сокращению различий в состоянии здоровья объясняя важность этого расширения для наиболее труднодоступных жителей Калифорнии.

Многие калифорнийцы, не имеющие документов, являются сельскохозяйственными рабочими (или связаны с ними) — группой населения, с которой Агилар-Гаксиола работал на протяжении десятилетий. По его словам, в Калифорнии насчитывается от 600 000 до 700 000 сельскохозяйственных рабочих и 900 000 иждивенцев — всего 1,5 миллиона человек, “подавляющее большинство из которых — мексиканцы или центральноамериканцы”.

“В 1990-х годах в округе Фресно мы провели исследование лиц мексиканского происхождения, в том числе сельскохозяйственных рабочих, которое на сегодняшний день остается наиболее полным исследованием среди населения в области психического здоровья,” — сказал он. “Среди тех, кто нуждался в психиатрических услугах, например, из-за депрессии, тревоги или злоупотребления психоактивными веществами, их использовал каждый третий рожденный в США, один из шести зарегистрированных иммигрантов и менее одного из 10 незарегистрированных работников. Почти половина из них не знали, куда идти, или не могли прийти в поликлинику из-за работы. Я считаю, что во время пандемии ситуация ухудшилась”

По его словам, это исследование иллюстрирует серьезную проблему на пути расширения Medi-Cal.

“Вместо «труднодоступных» групп населения я предпочитаю думать с точки зрения «едва охваченных», потому что там недостаточно участия… Вы собираетесь построить это новое здравоохранение, подобное Полю мечты, но вопрос в том, придут ли они? Они не воспользуются этими услугами, если вы не знаете, как о них сообщить,” – пояснил он.

Хуан Авила, главный операционный директор компании Garden Pathways в Бейкерсфилде, поделился своим опытом предоставления медицинских услуг, недавно предлагаемых в рамках Medi-Cal, другим труднодоступным группам населения: бывшим заключенным – молодежи и взрослым.

Его организация обслуживает от 400 до 500 человек в год. По его словам, он быстро понял, что “если те, с кем мы работаем, хотят снова присоединиться к рабочей силе, они должны быть здоровы, а оказывать такую помощь — профилактическую, психиатрическую, стоматологическую, наркозависимую — требует доверия”.

Хуан Авила сказал, что с 2017 года он и его коллеги завоевали это доверие, “заходя в центры содержания под стражей и в окружную тюрьму, чтобы записать людей в Medi-Cal, прежде чем их выпустят обратно в свои сообщества, поскольку многие возвращающиеся люди не будут иметь этого права. В этом сила общественной работы: его организация связывается с ними там, где они находятся — будь то в учреждениях или на улицах — и укрепляют доверие, чтобы обеспечить им необходимую помощь, потому что в противном случае они не обратились бы к правительству за ней”.

Эта помощь также расширяется: с 1 января Medi-Cal будет включать в себя новые медицинские услуги на уровне местного сообщества, такие как удаление татуировок при возвращении в страну, жилищная помощь для тех, кто рискует стать бездомным, вмешательство в случае насилия в обществе, последующий уход за жертвами насилия и интенсивная терапия для групп повышенного риска, например, злоупотребление психоактивными веществами и медицинское обслуживание на дом.

“В Калифорнии теперь понимают, что здравоохранение включает в себя услуги, которые традиционно не были частью старой модели “пойди к врачу, получи свое лекарство, иди домой”. Здоровье — это качество жизни, а хорошее здравоохранение устраняет препятствия на пути к нему в самом его источнике,” – подчеркнул Хуан Авил убежден, говоря, что Medi-Cal расширяет возможности самого здравоохранения, расширяя охват своих услуг.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.