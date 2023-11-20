Американская демократия в упадке: находимся ли мы на грани конституционного кризиса?

Что такое Конституционный кризис? Как его узнать? Америка скатывается в кризис? Сколько можно давить на Конституцию, пока система страны не рухнет?

У экспертов есть множество определений того, что такое конституционный кризис: от партии, которая поддерживает культ личности, отказывающегося признать результаты выборов, до роста авторитарных настроений, до влиятельных политических игроков, систематически нарушающих Конституцию и закон, до оперативного кризиса, когда система не в состоянии справиться с серьезными проблемами, стоящими перед странами.

На эти и другие вопросы отвечали приглашенные спикеры на еженедельном брифинге EMS 10 ноября, первом из трех брифингов, посвященных онституционному кризису.

Профессор политологии и директор Центра американской политики Денверского университета Сет Маскет назвал четыре потенциальных типа конституционных кризисов: первый – это обстоятельство, которое в Конституции вообще не содержит подробностей о том, как его решать — например, смерть президента Харрисона в 1841 году, до того, как Конституция включила преемственность вице-президента.

Второй тип кризиса возникает, когда в Конституции неясны параметры правительства. Например, “в 1850-х годах было неясно, может ли федеральное правительство регулировать или искоренить рабство в штатах, и нам пришлось ответить гражданской войной”.

Третий тип кризиса, по словам Сета Маскета, включает в себя полный крах институтов, т.е. закрытие правительства.

Четвертый, по его словам, наиболее точно описывает нашу нынешнюю ситуацию.

“Конституция действительно говорит, что делать, но это политически неосуществимо, мы не хотим этого делать. Например, хотя Конституция предусматривает импичмент, до сих пор мы ни разу не отстраняли президента от должности посредством импичмента,” – сказал он.

Глория Дж. Браун-Маршалл, писатель, лауреат премии «Эмми», драматург и профессор конституционного права в CUNY колледжа Джона Джея, предложила еще один пример конституционного кризиса, с которым, по ее словам, мы можем столкнуться в 2024 году – когда Верховный суд примет решение, но одна или обе другие ветви власти отказываются ему следовать.

“Мы можем заставить исполнительную власть отказаться следовать этому закону или издать противоречащий ему указ, которому люди в любом случае захотят следовать»,” — пояснила Глория Браун-Маршалл.

“Учитывая, что Конституция, как и любой писаный закон, имеет много пробелов и двусмысленностей, я не думаю, что конфликт по поводу реализации обязательно считается кризисом, потому что такие конфликты были широко распространенной чертой нашей демократии с 1780-х годов,” – сказал Азиз З. Хук, исследователь Соединенных Штатов и сравнительного конституционного права на юридическом факультете Чикагского университета, говоря об определении конституционного кризиса.

“Использование многими юристами термина «кризис» не является давним состоянием, а зависит от того, каковы цели Конституции. Если речь идет об установлении демократии, то это кризис – это когда демократическое самоуправление сходит с рельсов. Например, кризис – это не приостановка работы правительства, которая является краткосрочной и нередкой, а кризис, когда вся система управления, установленная Конституцией, находится на грани разрушения, что и произошло в 1850-х годах, до Гражданской войны,” – пояснил Азиз З. Хук.

Поскольку одному из основных кандидатов в президенты следующего года, Дональду Трампу, предъявлено несколько уголовных и гражданских обвинений, возникает вопрос, указывает ли возможность его избрания на слабость Конституции, от которой зависит наша демократия.

По мнению Сета Маскета, проблема необязательно связана с Конституцией, а с политическими партиями, которые вмешались, чтобы заполнить пустоту, оставленную Конституцией, учитывая, что помимо требований возраста и рождения в США документальных ограничений для участия в выборах президента относительно немного, и они не включают в себя запрет преступникам или лицам, находящимся в настоящее время в заключении, баллотироваться на посты.

“Фактически единственное уголовное преступление, подробно описанное в Конституции, — это, согласно 14-й поправке, восстание,” – добавила Глория Браун-Маршалл. “Что уникально в 2024 году, учитывая участие Дональда Трампа в штурме Капитолия США 6 января 2021 года, так это то, что это конституционное положение срабатывает в отношении человека, у которого есть реальная вероятность победы. Я думаю, что именно это может вызвать политический кризис.”

“Но тот факт, что существует вероятный кандидат, которому предъявлено обвинение, и то, что два из четырех его обвинений касаются попыток подорвать демократический процесс и помешать законному правильному подсчету голосов людей – это особенность нынешнего момента. Что уникально, так это убедительная демонстрация готовности участвовать в антидемократическом использовании политической власти, использовать политическую власть для устранения политических врагов, и что все это необязательно может настроить против него многих избирателей. Это наблюдается и в других демократиях, особенно в хрупких, но не имеет точной параллели в американской истории,” – Что характерно в этом моменте, добавил Азиз З. Хук.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.