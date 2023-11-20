В Лос-Анджелесе наблюдается увеличение числа преступлений на почве ненависти

AAPI EQUITY ALLIANCE выпустил отчет о инцидентах на почве ненависти в Лос-Анджелесе за 2023 год.
Согласно отчету, опубликованному сегодня AAPI Equity Alliance (AAPI), в 2021 году в округе Лос-Анджелес наблюдалось увеличение числа преступлений на почве ненависти на 23% по сравнению с 2020 годом, достигнув рекордного уровня с 2002 года. В отчете освещается первый год работы грантополучателей округа Лос-Анджелес в рамках калифорнийской программы Stop The Hate.
Согласно отчету, рост насилия и дискриминации на почве ненависти коренится в предрассудках, фанатизме и расизме, но они могут усугубляться политикой, национальными и глобальными чрезвычайными ситуациями, такими как 11 сентября и пандемия COVID-19, а также модели миграции и системная сегрегация.
Акты ненависти часто вызывают огромные индивидуальные и общественные травмы и усугубляют существующие
социальные различия. Жертвы и свидетели актов ненависти часто несут долгосрочные последствия, выходящие за рамки непосредственного физического воздействия.
Общественные организации, участвовавшие в составлении отчета, определили следующие ключевые проблемы на пути реализации этих стратегий:
1. Барьеры на пути изменения «статус-кво» в системах, политике и культуре;
2. Необходимость увеличения ресурсов – потенциала и финансирования – для общественных организаций для поддержания, масштабирования и адаптации прямых услуг; и
3. Барьеры для доступа в целом (например, язык; навигация по услугам; стигма; отсутствие реакции правительства, включая правоохранительные органы; а также отсутствие справедливости и прозрачности данных).
Авторы отчета пришли к выводу, что пресечение ненависти в округе Лос-Анджелес, особенно проблем системного уровня, которые помогают поддерживать статус-кво, требует долгосрочной приверженности и инвестиций в солидарность и межсекторальное сотрудничество.
Калифорнийская программа «Останови ненависть» сигнализирует о начале новых инвестиций в округе Лос-Анджелес и по всему штату, продолжая коллективные усилия по исцелению и реализации определенного сообществом видения безопасности, принадлежности и инклюзивности.
AAPI Equity Alliance (AAPI Equity) — это коалиция более 40 общественных организаций, обслуживающих разнообразные потребности 1,6 миллиона американцев азиатского происхождения и жителей островов Тихого океана в округе Лос-Анджелес и за его пределами.
This resource is supported in whole or in part by funding provided by the State of California, administered by the California State Library in partnership with the California Department of Social Services and the California Commission on Asian and Pacific Islander American Affairs as part of the Stop the Hate program. To report a hate incident or hate crime and get support, go to CA vs Hate.