В Лос-Анджелесе наблюдается увеличение числа преступлений на почве ненависти

AAPI EQUITY ALLIANCE выпустил отчет о инцидентах на почве ненависти в Лос-Анджелесе за 2023 год.

Согласно отчету, опубликованному сегодня AAPI Equity Alliance (AAPI), в 2021 году в округе Лос-Анджелес наблюдалось увеличение числа преступлений на почве ненависти на 23% по сравнению с 2020 годом, достигнув рекордного уровня с 2002 года. В отчете освещается первый год работы грантополучателей округа Лос-Анджелес в рамках калифорнийской программы Stop The Hate.

Согласно отчету, рост насилия и дискриминации на почве ненависти коренится в предрассудках, фанатизме и расизме, но они могут усугубляться политикой, национальными и глобальными чрезвычайными ситуациями, такими как 11 сентября и пандемия COVID-19, а также модели миграции и системная сегрегация.

Акты ненависти часто вызывают огромные индивидуальные и общественные травмы и усугубляют существующие

социальные различия. Жертвы и свидетели актов ненависти часто несут долгосрочные последствия, выходящие за рамки непосредственного физического воздействия.

Общественные организации, участвовавшие в составлении отчета, определили следующие ключевые проблемы на пути реализации этих стратегий:

1. Барьеры на пути изменения «статус-кво» в системах, политике и культуре;

2. Необходимость увеличения ресурсов – потенциала и финансирования – для общественных организаций для поддержания, масштабирования и адаптации прямых услуг; и

3. Барьеры для доступа в целом (например, язык; навигация по услугам; стигма; отсутствие реакции правительства, включая правоохранительные органы; а также отсутствие справедливости и прозрачности данных).

Авторы отчета пришли к выводу, что пресечение ненависти в округе Лос-Анджелес, особенно проблем системного уровня, которые помогают поддерживать статус-кво, требует долгосрочной приверженности и инвестиций в солидарность и межсекторальное сотрудничество.

Калифорнийская программа «Останови ненависть» сигнализирует о начале новых инвестиций в округе Лос-Анджелес и по всему штату, продолжая коллективные усилия по исцелению и реализации определенного сообществом видения безопасности, принадлежности и инклюзивности.

AAPI Equity Alliance (AAPI Equity) — это коалиция более 40 общественных организаций, обслуживающих разнообразные потребности 1,6 миллиона американцев азиатского происхождения и жителей островов Тихого океана в округе Лос-Анджелес и за его пределами.