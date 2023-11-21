Рынок американской недвижимости захватывают умные дома

Современный мир диктует новые правила обустройства жилища. Умным домом (смарт- дом) можно называть место обитания, которое управляется путем искусственного интеллекта через интернет, питающегося от альтернативных источников энергии.

Подобные строения могут иметь различные устройства, которые упрощают бытовую жизнь людей, помогают поддерживать безопасность и расходовать минимум средств на содержание. Количество таких домов по всей территории Америки растет с каждым годом. Существуют даже рейтинги городов с подобной недвижимостью, которые составляются на основе предложений продажи и аренды жилья.

Недавно опубликованная статистика показывает, что Лос-Анджелес является лидером рейтинга по количеству умных домов.

Многие из нас уже давно пользуются такими устройствами, как кондиционер, обогреватели, детекторы дыма и многое другое.

Но, современный умный дом подразумевает новый подход и вид управления тем, что было использовано ранее. Например, уже сейчас, хозяин своей жилплощади может с легкостью следить за безопасностью в квартире с помощью камер дистанционного наблюдения, включать их в любой момент и даже говорить через них, переключившись на встроенный микрофон.

Многие отказались от привычного металлического ключа и используют кодовые электрические замки. Это может показаться более удобным, нежели использовать старый дедовский способ отпирания дверей. Удобство налицо – достаточно просто ввести код. Если потерял ключ, то его нужно восстанавливать, а код можно легко запомнить, где-то записать.

Дома стали чаще всего оснащаться искусственным интеллектом для регулирования и управления освещением. Раньше хлопали в ладоши один раз, чтобы включить свет, и два раза, чтобы выключить. Сегодня лампочки научились распознавать желания владельцев, которые могут не только включать освещение, но и довести его до нужной яркости.

Наверное, одна из самых полезных фишек смарт-домов в том, что все воспроизводящие устройства, например, такие как телевизоры, могут транслировать картинку с экрана мобильного телефона. Таким образом, нет необходимости заморачиваться с проводами. Мобильные приложения с каждым днём приносят всё больше новых возможностей умным или ленивым хозяевам. Главное – успевать менять приборы в доме, которые смогут быть подключены к вашим телефонам.

Теперь появилась новая мода: продавая или сдавая дом в аренду, продавец пытается добавить как можно больше функционала к недвижимости, что радует покупателя. Однако это чаще всего взвинчивает цену, что может отпугнуть будущего владельца. Знаю случаи, когда агенты по недвижимости в Калифорнии рекомендовали продающим свои дома клиентам добавить некоторый функционал в свои дома, что способствовало росту цен на 5 % – 15 % от рыночной стоимости. Обычно это большие деньги, при этом фактические траты могут быть менее значительны. А будущие владельцы покупаются на данные трюки и сами не особо хотят заморачиваться над новыми удобствами.

В принципе, сделать свой дом немного поумнее или функциональнее может каждый. Сегодня в интернете продается все, что сможет облегчить ваш быт и изменить ваши привычные домашние дела.

Особенно актуальны портативные розетки, которые также управляются с помощью мобильных приложений. Вы можете включать или выключать подачу электричества в том углу своего жилища, где это необходимо. Это особенно актуально в тех районом, где чаще всего воруют. Включив дистанционно свет в комнате или музыку, вы наверняка отпугнете грабителей.