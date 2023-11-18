Церковь отказалась сдать в аренду помещение женщине, зачавшей детей с помощью ЭКО

Католическая церковь во Флориде отказалась сдать в аренду помещение матери, зачавшей детей с помощью ЭКО.



Католическая церковь во Флориде сказала Кэти Рэй, что она не может проводить мероприятие в их помещении, потому что, они обнаружили, что женщина совершила тяжкий грех, родив детей посредством экстракорпорального оплодотворения, ЭКО.



Известно, что католическая церковь выступает против любой беременности, в которой не участвует мужчина и женщина без посторонней помощи. По той же причине католические больницы не помогают женщинам с бесплодием. Церковь говорит, что эти вещи “противоречат брачному завету, единству супругов и достоинству, присущему родителям и ребенку”.



Рей занимается лайф-коучингом, в том числе мероприятием под названием CelebrateYou, которое в прошлом году было проведено в спортзале католической церкви Богоматери Лурдской в Данидине. Она планировала провести аналогичное мероприятие в январе следующего года и даже подписала документы и передала церкви первоначальный взнос за аренду.



Но вскоре после этого в церкви ей сказали, что не могут удовлетворить ее просьбу, и вернули деньги. Причина в том, что они посмотрели, кто она и поняли, что женщина пропагандирует ЭКО как метод лечения бесплодия.



Кэти Рей, мать троих детей “из пробирки” сказала, что была ошеломлена, потому что ее дети были прекрасным результатом сотрудничества Бога, науки и Вселенной”.