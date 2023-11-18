Байден: США не отступят перед вызовами со стороны Путина и ХАМАС

Издание The Washington Post в субботу опубликовало авторскую статью Джо Байдена, в которой президент США рассуждает о войне России против Украины, а также о войне Израиля против ХАМАС, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В своей колонке Байден снова сравнивает действия российского президента Владимира Путина в Украине с атаками ХАМАС (признана террористической организацией в США) на Израиль.

«И Путин, и ХАМАС борются за то, чтобы стереть с карты соседние демократии. И Путин, и ХАМАС надеются разрушить региональную стабильность и интеграцию и воспользоваться возникшим беспорядком. Америка не может и не позволит этому случиться. В интересах нашей национальной безопасности и на благо всего мира», — заявил Байден в статье для WP.

В своей статье президент США также говорит о том, что страна «поддерживает отважных украинцев, защищающих свою свободу и родину».

«Мы предоставляем им оружие и экономическую помощь, чтобы остановить стремление Путина к завоеванию, прежде чем конфликт распространится дальше», — пишет Байден.

Джо Байден также заявил о поддержке Израиля в борьбе с ХАМАС и добавил, что палестинцы заслуживают права иметь собственное государство.

Глава Белого дома также осудил проявления антисемитизма в Соединенных Штатах и призвал бороться с любыми проявлениями ненависти на расовой, этнической и религиозной почве.