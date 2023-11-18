Русскоязычная иммигрантка обвиняется в попытке обмана иммигрантов

По данным окружной прокуратуры Бруклина, 38-летняя Зое Шамиловой из Шипсхед-Бэй, Бруклин, предъявлено обвинение по 17 пунктам, в котором среди прочего ей вменяются кража в особо крупном размере, попытка воровства в особо крупном размере, мошенничество в сфере оказания помощи иммигрантам, юридическая практика без лицензии и др.

Шамилову выпустили без залога, е велено вернуться на суд 17 января 2024 года.

Согласно обвинительному заключению, примерно с мая 2022 года по август 2023 года обвиняемая ложно утверждала, что может помочь клиентам различными иммиграционными услугами, включая получение грин-карт, за $4500 – $16 250. По разным данным, Шумилова заполучила более $38 000 у людей, которым обещала помочь.

Пострадавшие – граждане Польши, Украины, Сербии, Индии и Казахстана – встретились с обвиняемой, когда обратились за консультацией в юридическую фирму Shepelsky Law Group, где обвиняемая работала помощником юриста.

Согласно документам, после того, как Шумилова якобы получила выплаты от потерпевших, он не подавала никаких петиций в Службу гражданства и иммиграции США. На вопросы клиентов она находила объяснения или просто игнорировала их звонки и текстовые сообщения. Обвиняемая даже угрожала сообщить иммиграционным властям о двух лицах, не имеющих документов, после того, как они стали ее расспрашивать о работе от их имени.

О предполагаемом мошенничестве стало известно после того, как один из таких клиентов написал основательнице и управляющему партнеру юридической фирмы Марине Шепельской, чтобы узнать о статусе своего дела. После того, как Шепельская изучила дело и обнаружила многочисленные документы, связанные с предполагаемыми мошенническими действиями, она уволила Шамилову и сообщила о случившемся в KCDA и другие правоохранительные органы.