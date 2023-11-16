PG&E предупреждает клиентов o мошенничестве

По словам представителей PG&E, если вы получили электронное письмо или телефонный звонок якобы от PG&E, лучше всего быстро повесить трубку или удалить сообщение, потому что, скорее всего, это просто попытка мошенничества. За последние пару лет компания отследила более 60 000 случаев мошенничества, убытки превысили 2 миллиона долларов.

На круглом столе 8 ноября с представителями этнических СМИ представители PG&E Фиона Чан и Мэтт Фоули вместе с детективом полицейского управления Плезант-Хилл Стивеном Вуонгом попросили помочь донести информацию о мошенничестве.

“Самая распространенная афера, — сказал Фоли, — это угроза отключения электроэнергии из-за просроченных счетов.”

Он также подчеркнул, что компания не осуществляет телефонные звонки для сбора счетов и никогда не принимает платежи в биткойнах, подарочных картах или через Zelle, Venmo или PayPal.

Одно из видов мошенничества — звонок в компанию по недвижимости по поводу дома, который кто-то пытается продать, и сказать, что счет за электроэнергию просрочен, которую отключат, если оплата не поступит.

Хитрость здесь в том, что когда владелец получает дополнительный звонок от риэлтора и передает это сообщение, он или она с большей вероятностью подумают, что действительно существует проблема, которую необходимо решить, потому что человек, рассказывающий ему об этом, не является незнакомцем.

“Мы не собираемся звонить риэлтору,” — сказал Фоули. “У нас нет номера, и мы его не разглашаем.”

Люди, которых обманом заставили поверить, что им необходимо произвести немедленный платеж, вряд ли когда-нибудь снова увидят эти деньги, поскольку часть воровства предполагает быстрый перевод этих средств за границу, вне досягаемости правоохранительных органов.

Мошенники выяснили, что, притворяясь дружелюбными и полезными, они иногда могут оставаться на телефоне со своей жертвой, направляя ее до ближайшего магазина или платежного киоска и предоставляя пошаговые инструкции, как купить подарочные карты и другие платежные системы (некоторые из которых связаны с криптовалютой).

Представители PG&E призвали не вестись на идентификатор вызывающего абонента, когда на телефоне высвечивается имя/название того, кто звонит. Мошенники придумали, как сделать так, будто их звонки исходят от PG&E.

Еще один способ обмана людей — это «спонсируемые» (“sponsored”) веб-сайты, похожие на веб-сайты PG&E, которые появляются в самом верху страницы поисковых агрегаторов.

Веб-сайт, который поисковая система указывает как «спонсируемый» (“sponsored”), вполне может принадлежать не PG&E, а мошенникам, заплатившим за отображение на самом верху страницы.

Убедитесь, действительно ли это сайт pge.com. Один из способов сделать это — прокрутить отображаемый адрес, при этом иногда появляется другой адрес, маскирующийся под pge.com. Имеет смысл поговорить с членами семьи или друзьями, которые более технически подкованы.

Сообщить о подозрении в мошенничестве можно по адресу scamreporting@pge.com. Но лучше сразу быть бдительными.

Если у вас есть просрочка по счетам, звоните по номеру службы поддержки клиентов: (800) 743-5000.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.