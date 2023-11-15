Автором и исполнителем песни является Борис Юдилевич, руководитель Одесского землячества в Калифорнии. Борис пишет песни и сам их исполняет. Часть своих произведений он отправляет на фронт в Украину для поддержания морального духа защитников родины.

Юдилевич рассказывает, что недавно в Украине погиб поклонник его творчества – боец по имени Сергей. Узнав эту печальную новость, руководитель Одесского землячества в Лос-Анджелесе посвятил одну из своих песен погибшему бойцу.

23 января 2000 года в Лос-Анджелесе прошло первое собрание одесситов, проживающих в городе ангелов, на котором присутствовало около 500 человек. Ими было принято решение о создании Ассоциации “Одесское землячество Лос-Анджелеса”. С тех пор в ЛА выпускается газета “Одесский маяк”, которую активно читают по всей Калифорнии.

Подобные клубы одесситов существуют по всему миру: в Австралии, США, Канаде, Израиле, Индии, Германии, Чехии, Молдове, Польше и Эстонии. Основателем клубов Одесского землячества по всему миру стал известный писатель-сатирик Михаил Жванецкий.

Сегодня бойцы и герои Украины активно присылают слова благодарности в клуб Одесского землячества в Лос-Анджелесе. Одесситы за рубежом пытаются поддерживать соотечественников на фронте. В калифорнийском офисе землячества имеется флаг, который прислали защитники Украины.

Сине-желтый стяг исписан надписями, которые оставили воюющие и погибшие за Украину бойцы. Одесское землячество Лос-Анджелеса продолжает свою работу и планирует расширять свою деятельность.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship