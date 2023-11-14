Мария Машкова, дочь знаменитого российского актёра и режиссёра Владимира Машкова, на днях получила гражданство США. Об этом уже начали трубить многие СМИ на территории РФ.

О получении нового гражданства сообщила и сама новоиспеченная американка Машкова. Мария опубликовала видео в Инстаграме, где она бежит вдоль высоких пальм города Лос-Анджелес под музыку The Beatles “Now And Then”. В своем посте она написала на английском, что теперь она тоже американка, как ее дочери и муж, и гордится, и может голосовать на выборах в США, а также быть в суде присяжных.

Кроме того, актриса поделилась со своими подписчиками, что раньше она была Марией Владимировной Машковой, а теперь она просто Маша Машкова.

Актриса начинала играть в театрах ещё в далёких 90-х, после чего активно снималась в российских фильмах. Последние 7 лет Машкова живет в Калифорнии и строит карьеру американской актрисы, при этом критикует родного отца Владимира Машкова.

В мае 2022 года в интервью телеканалу CNN Машкова впервые публично осудила отца за то, что тот поддерживает войну Путина против Украины.