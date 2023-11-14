Илон Маск готовится к поездке в Москву?

Илон Маск выступит на Российской конференции по искусственному интеллекту?

По данным инсайдеров, Илон Маск приедет в российскую столицу для выступления на предстоящей международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2023. Конференцию посетят исследователи из Индии, Китая и других стран.

Инсайдеры сообщают, что участие Илона Маска в этой конференции связано с анонсом его нейронной сети Grok, которая будет на равных конкурировать с популярным Chat GPT. Chat GPT — это чат-бот с встроенным искусственным интеллектом, который способен составить текст по вашим критериям, решить математическую задачу, вести диалог на разных языках.

Разработчики описывают нейронную сеть следующим образом:

Grok — это чат-бот с встроенным искусственным интеллектом, который может не только отвечать на ваши вопросы, но и помогать задавать вопросы, чтобы ответ был максимально точный.

Grok любитель юмора и сарказма, так как разработчики вдохновлялись серией книг «Автостопом по галактике». В описание бота есть просьба, которая прямым текстом говорит, чтобы им не пользовались люди, которые не любят юмор.

Преимуществом Grok является то, что бот обучен на основе актуальной информации: он получает информацию в реальном времени из сети X (новое название социальной сети Twitter). Сейчас уже открыта регистрация на получения бета версии чат-бота Grok.

В сети уже появилось много скриншотов, которые показывают навыки чат-бота. Например, Grok прокомментировал новость о том, что основателю криптобиржи FTX Сэму Бэнкману грозит до 110 лет лишения свободы: «Это довольно долгий срок, чтобы обдумать последствия своих действий, вам не кажется? И если подумать, всего этого можно было бы избежать, если бы он следовал простому правилу: не воровать миллиарды долларов у клиентов FTX».

Однако поездка Маска в Москву может вызвать дополнительную критику со стороны некоторых украинцев, которые обвиняют его в поддержке путинской агрессии против Украины. Ранее миллиардер заявлял, что его компания Starlink больше не работает в Крыму якобы из-за опасений развязывания ядерной войны. Он отказался включать спутники над полуостровом, чтобы не дать украинским беспилотникам, используя его систему, атаковать российский флот в оккупированном Севастополе. Сам Маск отвергает все обвинения и ссылается на защиту интересов своей страны – США.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship