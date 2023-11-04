США ввели санкции против россиянки за помощь олигархам из РФ

Сегодня Министерство финансов США (OFAC) ввело санкции против российской гражданки Екатерины Ждановой за ее роль в отмывании денег с использованием виртуальной валюты для российских элит. Это действие согласуется с обязательствами G7 по борьбе с уклонением от санкций и закрытием дыр, позволяющих российскому государству, олигархам и прокси использовать виртуальные валюты для обхода международных санкций.

OFAC наложило экономические санкции на российскую финансовую систему в ответ на незаконное вторжение России в Украину в 2022 году. В марте 2022 года Екатерина Жданова помогла российскому клиенту перевести более 2,3 миллиона долларов в Западную Европу, скрывая происхождение средств через фиктивный инвестиционный счет и покупку недвижимости. Это позволило российским гражданам обойти ограничения США и международные запреты. Эта незаконная финансовая деятельность позволяет избегать санкций и ущерба, наносимого России из-за ее вторжения.

Жданова также оказывала услуги лицам, связанным с российской группой вымогателей Ryuk. В 2021 году она отмывала более 2,3 миллиона долларов от предполагаемых жертв выплат от Ryuk. Эта группа проводила атаки по всему миру, включая США, и была признана серьезной угрозой для медицинских учреждений в США в октябре 2022 года.