Представители дипмиссии Российской Федерации в Америке пожаловались российским СМИ на Госдепартамент США, который не дал разрешение на их участие в открытии монумента Святому Праведному Отцу Иоанну Кронштадтскому в городе Сан-Диего.

Религиозный деятель Иоанн прославился тем, что имел, якобы, дар исцеления и уже при жизни Кронштадтский собирал десятки тысяч паломников со всего мира.

Калифорнийский памятник православному святому не первый в Америке.

Ранее, в столице в городе Вашингтон была установлена фигура Иоанну на территории Свято-Иоанно-Предтеченского собора.

Вторую же установили в одном из православных храмов южной Калифорнии.

Изначально, два образа Иоанна Кронштадтского были созданы в Российской национальной творческой мастерской ООО РНТМ «Артпроект» при содействии Фонда «Под Покровом Богородицы» в городе Санкт-Петербург.

Отлитые монументы были доставлены в США при поддержке Посольства. Неизвестно, за чей счёт, но сложно было бы не догадаться.

Известно, что российские дипломаты направили запрос в государственный департамент США с просьбой дать им разрешение на поездку в Калифорнию, где они бы приняли участие в открытии памятника святой знаменитости.

«Российские дипломаты хотели принять участие в знаменательном событии, которое способствует сохранению родной культуры, русского языка, традиционных ценностей, а также укреплению единства нашей диаспоры. Тем более, что в нынешние непростые времена возможности разделить с соотечественниками подобные радостные моменты представляются нечасто. Однако, госдепартамент отказал нам в согласовании поездки», – так прокомментировали своё отсутствие на открытии памятника Иоанну Кронштадтскому в Калифорнии сотрудники Посольства России в США.

По всей видимости, это расстроило представителей дипмиссии РФ в Америке. Тем более, что в штате Калифорния не осталось никого, кто бы мог на официальном уровне представлять Россию на подобных мероприятиях.

Американское правительство не согласовало поездку дипломатов из России.

Напомним, что 1 сентября 2017 года в Калифорнии американские чиновники закрыли последнее консульство Российской Федерации на западном побережье США в городе Сан-Франциско. Следовательно, если бы религиозный памятник открыли до осени 2017 года, представителям дипмиссии не составило бы труда отправиться на юг штата для участия в подобных мероприятиях. Сегодня же, столько дальнее путешествие, нужно согласовывать, в установленном законом порядке с Госдепартаментом страны.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship