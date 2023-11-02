Украинскую беженку во Флориде арестовали по обвинению в избиении сына

В Санни-Айлс-Бич (штат Флорида) беженку из Украины арестовали после того, как в полицию попало видео, где подозреваемая бьет своего трехлетнего сына. 29-летняя Юлия Сторожук была арестована по двум обвинениям в насилии над ребенком, гласит доклад об аресте.

По данным местных властей, запись с камеры видеонаблюдения одного из соседей запечатлела, как Сторожук пинала своего сына, швыряла его на пол и била по лицу.

Мать, через русского переводчика, сказала судье, что она и её сын приехали в Южную Флориду год назад, убежав от войны в Украине. Известно также, что подозреваемая является матерью-одиночкой и ранее работала стюардессой. В суде она заявила, что это “единственный случай”, когда она не смогла сдержать свой гнев и что она никогда ранее не подвергала насилию своего ребенка.

Мать находится под залогом в размере 5 000 долларов. Женщине временно запретили общаться с сыном.