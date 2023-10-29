Смогут ли получать спецпаспорта выступающие против войны россияне?

28 сентября 2023 года в Европарламенте озвучили идею введения «паспортов демократии» для граждан Российской Федерации, которые выступают против войны в Украине.

Будущий паспорт должен облегчить визовый въезд россиянам, которые сегодня практически не могут получить визы в страны Шенгена.

В докладе сказано, что новые паспорта могли бы быть выданы россиянам, которые находятся в изгнании и вынуждены доказывать миру, что достойны нахождения в странах Евросоюза, могут работать там и строить новую жизнь.

Не сообщается, будут ли ещё где-либо, например в США, действительны данные документы.

Проект написан пока только на черновике и должен быть озвучен весной 2024 года. До этого предпринимались попытки введения паспортов «хороших русских» со стороны российской оппозиции, которая пребывает сейчас за пределами границ России.

С похожими проблемами и инициативой в поддержку граждан Беларуси выступила лидер оппозиции Светлана Тихановская.

В Европе ее называют президентом Беларуси. Она предложила выдавать новые паспорта гражданам республики, бежавшим от репрессий.

Возможно, такие паспорта смогут получить все беларусы, которые не могут сегодня обновить свои документы, находясь за границей, в связи с новым указом Лукашенко о запрете проводить беларусам любые операции с паспортами в дипломатических учреждениях за пределами страны.

Идею выдачи россиянам новых загранпаспортов уже прокомментировала всем известная «Мисс Боярка».

Так британское издание The Sun называет официального представителя МИД России Марию Захарову. Мария сравнивает проект новых русских паспортов с годами нацистской оккупации, когда желающим сотрудничать с германской администрацией, предлагали подписать паспорта Третьего Рейха.

Многие россияне, живущие сегодня на западе и не имеющие другого гражданства, нуждаются в подобной инициативе. Бюрократия действительно отягощает некоторые проблемы иммиграции.

Из-за них люди годами не могут свободно передвигаться по миру.

Возвращение в Россию для замены или обновления паспортов, может стоить свободы и жизни. Поэтому россияне массово воздерживаются от подобных поездок.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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