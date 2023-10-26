Джон Кирби: российские командиры казнят солдат, отказывающихся выполнять приказы

Российские командиры расстреливают солдат, отказывающихся выполнять приказы, а также угрожают расстрелом целым подразделениям, если те попытаются отступить, заявил на брифинге координатор Совета национальной безопасности Белого Дома Джон Кирби, пишет Русская служба «Голоса Америки».

По словам Кирби, Россия «продолжает демонстрировать безразличие к жизням своих солдат» и США считают, что счет военных потерь за последнее время идет на тысячи, причем «некоторые из них – по приказу их собственных лидеров».

Представитель Белого дома также отметил, что мобилизованные силы России по-прежнему недостаточно обучены, плохо оснащены и не готовы к боевым действиям, «как это было во время неудачного зимнего наступления в прошлом году». «Российские военные, похоже, используют так называемую тактику “человеческой волны”, просто бросая в бой массы этих плохо обученных солдат. Без надлежащего снаряжения, без руководства, без ресурсов, без поддержки», – отметил Кирби.

Высокопоставленный сотрудник Белого дома заявил, что новое российское наступление по нескольким направлениям, в том числе в районе Авдеевки, Лимана и Купянска, «не стало неожиданным». «Мы предупреждали, что президент Путин по-прежнему стремится завоевать Украину, и мы работаем над тем, чтобы у Украины были средства, необходимые для защиты своей территории», – отметил Кирби.

Он также напомнил, что США объявили об очередном пакете помощи в области безопасности, который включает средства ПВО, противотанковые ракеты «Джавелин», артиллерийские боеприпасы, мобильную артиллерийскую ракетную систему HiMARS. «Пока что, используя все эти возможности, украинцы смогли сдержать это наступление, успешно отразив наступающие на Авдеевку российские танковые колонны», – подчеркнул представитель Белого дома.

По утверждению Кирби, 11 октября Россия понесла значительные потери в ходе этого наступления, включая не менее 125 единиц бронетехники и более батальона техники в районе Авдеевки. Вместе с тем, он отметил, что США ожидают новых российских атак. «Это динамичный конфликт, и мы должны помнить, что Россия все еще сохраняет определенный наступательный потенциал и, возможно, способна добиться некоторых тактических успехов в ближайшие месяцы», – признал представитель Белого дома.