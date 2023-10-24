Власти США постановили конфисковать суперяхту российского олигарха

Американские правоохранительные органы издали постановление об изъятии яхты российского сенатора-олигарха Сулеймана Керимова. Согласно информации федерального правительства, суперяхта “Amadea” стоимостью $300 млн является собственностью находящегося под санкциями российского олигарха Сулеймана Керимова. Иск США основан на нарушении санкций, включая Международный закон о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), а также на фактах отмывания денег российским олигархом.

По данным федерального иска, Керимов приобрел суперяхту “Amadea” в сентябре 2021 года. При этом олигарх использовал сложную схему переводов между подставными компаниями, чтобы скрыть имя настоящего собственника. Эти действия нарушают американское законодательство и санкции, наложенные на Керимова в связи с его ролью в российских военных действиях в Украине.

Судебное исковое заявление требует конфискации суперяхты “Amadea” на основе этих нарушений и фактов отмывания денег.

Сообщается, что судно было арестовано фиджийскими властями в апреле 2022 года, в то время как, Керимов совершил несколько поездок на яхте “Amadea”, разработал обширные планы по ее ремонту и запланировал долгосрочные маршруты для семейных путешествий.