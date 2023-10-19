Байден: мы не не имеем права оставить Украину, не имеем права повернуться спиной к Израилю

В обращении к стране президент США заявил, что в пятницу он направит запрос в Конгресс о выделении дополнительной помощи Украине в размере $60 млрд и помощи Израилю в объеме $10 млрд, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В четверг вечером президент США Джо Байден выступил со специальным обращением к стране. Президентское выступление было посвящено темам ответа на террористические атаки ХАМАС против Израиля и необходимости оказания дальнейшей помощи Украине в борьбе против российской агрессии.

Байден напомнил, что в результате террористического нападения ХАМАС в Израиле было убито не менее 1300 человек, в том числе- 32 американца, десятки человек были взяты в заложники.

“Террористическая группа ХАМАС – это настоящее зло, в чистейшем его виде”, – подчеркнул глава Белого дома, отметив, что он лично наблюдал во время визита в Тель-Авив твердую решимость народа Израиля бороться за свое право на существование. При этом Байден отметил, что палестинский народ также имеет “право на достоинство и на самоопределение” и действия исламских террористов на должны лишить права мирных палестинцев на это.

“Мы не можем игнорировать невинных палестинцев, которые хотят жить в мире”, – отметил Байден, отметив при этом непричастность Израиля к недавнему взрыву на территории больницы в Газе.

Затем президент США заявил, что вот уже 20 месяцев героический украинский народ ведет борьбу против агрессии путинской России.