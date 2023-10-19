Полиция Сакраменто разыскивает 82-летнюю украинку

Офис шерифа Сакраменто объявил о розыске пропавшей престарелой женщине, которая говорит только на украинском языке и, возможно, находится в опасности.

Как сообщается, 82-летнюю Олену Яцик (рост – 150 см, весит около 45 кг, имеет короткие седые волосы) в последний раз видели около 12:15 дня на пересечении улиц Валерга и Хилсдейл в Сакраменто. Она была одета в голубое платье, светло-коричневые леггинсы и носит желтый платок и белую обувь. Миссис Яцик пользуется тростью для ходьбы. Она говорит только на украинском языке. Из-за деменции она находится в опасности, сообщают сотрудники Департамента шерифа округа Сакраменто.

Все владеющих какой-либо информацией о местонахождении престарелой гражданки просят обратиться по телефону: 916-874-5115.