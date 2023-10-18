Землетрясение магнитудой 4.1 балла зафиксировано в Северной Калифорнии

Землетрясение магнитудой 4.1 балла зафиксировано сегодня утром в районе города Айлтон (восточная часть района Залива Сан-Франциско). Жители залива Северной Калифорнии жаловались на ощутимые подземные толчки.

По информации Геологической службы США, землетрясение произошло в среду, около 9:30 утра. Эпицентр землетрясения зарегистрирован в районе города Айлтон, который находится на расстоянии 30 миль к югу от Сакраменто.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10.8 км.

Жители залива Северной Калифорнии жаловались на ощутимые подземные толчки.