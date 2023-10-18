Глава Пентагона отметил, что общая сумма американских обязательств перед Украиной приближается к 44 миллиардам долларов, пишет VOA.

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил выделение нового пакета помощи Украине в сфере безопасности стоимостью 200 миллионов долларов.

«Он включает боеприпасы AIM-9M для новой системы ПВО, которые мы скоро поставим Украине, а также артиллерийские и ракетные боеприпасы, высокоточные авиационные боеприпасы, противотанковое оружие и оборудование для борьбы с российскими беспилотниками», – заявил Остин на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе.

Он отметил, что с учетом нового пакета общая сумма американских обязательств перед Украиной, взятых с начала российской войны, составит около 43,9 миллиарда долларов.

«Сегодня мы стоим вместе, полные решимости сделать все, чтобы Украина получила поддержку, в которой она нуждается, чтобы пережить еще одну зиму войны, – сказал Остин. – Единство будет и дальше лежать в основе этой коалиции».