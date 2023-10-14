Забастовка в Голливуде – за что борются работники кино?

В Лос-Анджелесе завершились забастовки работников кино и ТВ. Противостояния длились 148 дней, за это время часть работников киноиндустрии покинули Калифорнию, кто-то начал заниматься другой деятельностью.

На этой неделе корреспонденту «Славянского Сакраменто» удалось встретиться с одним из русскоязычных закулисных работником голливудских фильмов и кино. Знаменитый калифорнийский make-up artist Роберт Минасян рассказал о том, как ситуация с забастовками отразилась на нём и его коллегах в Голливуде.