Израиль нанес удары по сотням целей в секторе Газа

Под удар, в частности, попал район Газы, где расположены многие административные здания ХАМАС, передает Служба новостей «Голоса Америки».

В ночь с понедельника на вторник израильские военные нанесли удары по сотням целей в секторе Газа.

Это произошло через несколько часов после заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что израильские силы «только начинают» давать отпор боевикам ХАМАС.

Представитель военных Ричард Хехт заявил, что после субботнего вторжения ХАМАС в минувшее воскресенье на территории Израиля обнаружены тела полутора тысяч боевиков движения.

При этом, по его словам, с понедельника ни один боевик не проник в Израиль.

Цели последних авиаударов включали район Римал в Газе, где расположены многие министерские и административные здания ХАМАС.

«Отголоски того, что мы сделаем с нашими врагами в ближайшие дни, будут ощущаться у них на протяжении поколений», – заявил Нетаньяху в своем обращении вечером в понедельник.

Израильские военные сообщили о мобилизации 300 тысяч резервистов накануне «перехода в наступление» в ответ на внезапную субботнюю атаку ХАМАС на израильские территории вблизи сектора Газа.