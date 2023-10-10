США объявят новый пакет военной помощи Украине в объеме до 200 миллионов долларов

Пентагон продолжает искать способы оказания помощи, несмотря на то, что Конгресс исключил выделение новых средств Киеву из временного бюджета, пишет Карла Бэбб из VOA.

США выделят Украине до 200 миллионов долларов в виде дополнительной военной помощи в рамках пакета, объявление которого ожидается уже в среду, сообщили американские официальные лица.



Пентагон продолжает изыскивать возможности для оказания помощи, несмотря на то, что Конгресс исключил новую помощь Украине из временного бюджета, принятого в конце сентября под угрозой закрытия правительства



Федеральный чиновник, беседовавший с «Голосом Америки» на условиях анонимности, сообщил, что в пакет войдет оружие для сил ПВО, например, ракеты AIM-9 Sidewinder, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, противотанковые ракеты TOW и 155-миллиметровые и 105-миллиметровые снаряды.



В пакет также войдут боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные средства для преодоления препятствий, оборудование для борьбы с беспилотниками и средства радиоэлектронной борьбы.



Это 48-е изъятие вооружений из американских запасов с санкции президента для оказания военной помощи Украине.



С начала неспровоцированного российского вторжения в феврале 2022 года США предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму около 44 миллиардов долларов.



Пентагон все еще располагает одобренными Конгрессом средствами на военную помощь Украине в размере примерно 5 миллиардов долларов. Дело в том, что в июне выяснилось, что военное ведомство завысило стоимость поставляемого Украине оружия примерно на 6 миллиардов долларов.



При расчете пакета помощи Пентагон учитывал расходы на замену переданного Украине вооружения, в то время как следовало учитывать только стоимость фактически поставленных систем, сообщили в то время чиновники «Голосу Америки».



О новом пакете будет объявлено в то время, как министр обороны США Ллойд Остин проведет в среду в Брюсселе очередную встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины.



В сентябре Конгресс не включил помощь Украине в законопроект, принятый во избежание закрытия правительства, из-за оппозиции одной из фракций в Республиканской партии. Вскоре после принятия законопроекта Палата представителей сместила Кевина Маккарти с поста спикера.



Палата представителей еще не выбрала нового спикера, и дальнейшая помощь Украине может зависеть от того, кто займет этот пост. Один из основных кандидатов поддерживает оказание помощи, другой – нет.