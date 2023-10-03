Завершается реконструкция новой пограничной стены между США и Мексикой

В городе Тихуана завершается проект по реконструкции новой пограничной стены между США и Мексикой.

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Речь идет о заключительной части масштабного многолетнего проекта по замене устаревшей пограничной конструкции в данном регионе. Именно в этом месте стена построена с заходом в Тихий океан на несколько метров.

Невооруженным взглядом видно, что металлическая конструкция покрылась коррозией и сильно поржавела. Трактора, один за другим, сносят громоздкие железные соты, которые обнесены обычной сеткой – рабицей. Весь процесс охраняется всего двумя мексиканцами с автоматами в руках.

Они достаточно дружелюбны к проходящим зевакам с фотокамерами в руках. В такой момент кажется, что американская граница в этом месте уязвима, как никогда. Хотя, вокруг практически нет людей.

На местном пляже небольшое количество туристов, которые, как обычно, загорают, курят кальян и наслаждаются вечным солнцем.

В ближайшее время планируется завершить весь процесс по восстановлению пограничных преград.

Несколько лет здесь не утихали противостояния любителей культуры против таможенно-пограничной службы (CBP). Защитники требовали сохранить отдельные фрагменты стены. Высокая железная конструкция десятки лет разделяла страны по обе стороны.

На этой стене каждый оставлял послания и рисунки, отражающие чувства любви и переживания за близких, которые были разлучены из-за иммиграции.

Здесь, на заборе, появлялись всевозможные арт-шедевры художников со всего мира, включая тех, которые приезжали в Тихуану изучать возможность перехода границы без необходимых документов.

К сносимой стене добирались многие жители из постсоветских стран, в поисках своего варианта перехода на территорию США. Возле этой части пограничной стены многие прощались с близкими навсегда и делали последние памятные фотографии.

Безусловно, не все истории заканчивались так трагично, но у многих иммигрантов еще имеются снимки из Мексики, с побережья Тихого океана, напротив громоздкого барьера Калифорнии.

Будут ли сохранены какие-либо фрагменты пограничной стены, сказать сложно. Остается только надеяться, что строители тоже заинтересованы в увековечении памяти нескольких поколений иммигрантов в США. Тем более, что на американской приграничной стороне, за забором, достаточно пустынно, что не скажешь о мексиканской.

Vitaliy Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship