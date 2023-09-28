США предоставит дополнительную поддержку иммигрантам

Министерство внутренней безопасности выделяет гранты в рамках утвержденной Конгрессом Программы предоставления убежища и услуг (SSP), передает Русская служба «Голоса Америки».

Сегодня Министерство внутренней безопасности (DHS) в лице Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (FEMA) и Таможенно-пограничной службы (CBP) объявило о выделении более $12,2 млн на гранты в рамках Программы предоставления убежища и услуг (SSP), утвержденной Конгрессом для поддержки сообществ, предоставляющих услуги мигрантам.



В декабре прошлого года президент Джо Байден подписал двухпартийный сводный договор о создании новой грантовой программы SSP для поддержки этих сообществ.



Финансирование будет предоставлено 35 получателям грантов на предоставление временного жилья и покрытие других расходов, связанных с мигрантами, ожидающими результатов иммиграционного разбирательства.



Сегодняшнее заявление дополняет более чем $290 млн, объявленных в рамках программы SSP в июне, и $77 млн, объявленных в августе, в результате чего общий объем выделенных средств, включая финансирование по программе Emergency Food and Shelter Program – Humanitarian Awards (EFSP-H), составляет более $790 млн. Всего в этом году финансирование было выделено 69 организациям, как на юго-западной границе, так и внутри страны.



«Этим заявлением DHS завершило выделение всех средств, ассигнованных Конгрессом на финансирование SSP в 23 финансовом году. Мы призываем законодателей принять меры в ответ на запрос DHS о выделении дополнительных $600 млн SSP в рамках дополнительного бюджета на 2023 финансовый год для продолжения поддержки приграничных и других общин внутри страны, принимающих мигрантов», – говорится в заявлении, опубликованном DHS в среду.