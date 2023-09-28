Палата представителей США отвергла две поправки о сокращении помощи Украине

Палата представителей Конгресса США не приняла две предложенные поправки к проекту военного бюджета страны, предусматривающие сокращение американской помощи Украине.

Республиканский конгрессмен Мэтт Гетц добивался полного прекращения выделения бюджетных средств на военную помощь Киеву.

Соответствующую поправку поддержали лишь 93 члена нижней палаты Конгресса, 339 проголосовали против нее.

Также было отвергнуто предложение республиканского конгрессмена Энди Биггса об исключении из проекта оборонного бюджета пункта о выделении Киеву $300 млн помощи в рамках инициативы содействия безопасности.

Предложение поддержали 104 законодателя, 330 проголосовали против, пишет Служба новостей «Голоса Америки».