Байден принуждает Зеленского вплотную заняться украинской коррупцией

Американские власти в очередной раз принуждают правительство Украины вплотную заняться демонажом коррупционной системы в масштабах всей страны.

Так, встречаясь со своим украинским коллегой Зеленским, президент Байден подчеркнул важность “сильных, политически независимых антикоррупционных институтов, в том числе Национального антикоррупционного бюро Украины, Специального антикоррупционного прокурора и Высшего антикоррупционного суда”.

Вскоре после визита Зеленского в Вашингтон Государственный департамент опубликовал сообщение о том, что США “предоставили перечень приоритетных реформ для обсуждения”, которое, как планируется, произойдет на многосторонней координационной платформе доноров для Украины в Брюсселе.

“Этот список был предоставлен как основа для консультаций с правительством Украины и ключевыми партнерами в рамках нашей неизменной поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу – цели, которые Соединенные Штаты решительно поддерживают”, – говорится в заявлении Госдепа.

По словам государственных чиновников, целью этих усилий “является определение приоритетов и консолидация шагов по реформированию вместе с Украиной и ключевыми заинтересованными сторонами”.

В русле обсуждения украинской коррупции американские чиновники напоминают слова президента Байдена во время встречи в Белом доме с президентом Зеленским: «Так же, как мы стремимся помочь украинскому народу защитить себя сейчас, мы хотим помочь ему восстановиться и отстроиться для будущего, включая поддержку реформ, направленных на борьбу с коррупцией, создание среды, в которой бизнес сможет процветать, а американские и европейские компании захотят инвестировать».

Ранее десятки американских конгрессменов выразили серьезную обеспокоеность финансовой подотчетностью Киева.