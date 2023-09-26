Калифорнийские школы обязаны обеспечить учеников гендерно-нейтральными туалетами

Губернатор Гэвин Ньюсом подписал ряд законов, усиливающих защиту и поддержку ЛГБТQ+ сообщества в Калифорнии, включая билль, обязывающий все калифорнийские школы обеспечить гендерно-нейтральные туалеты.

Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии, принял ряд законов, обеспечивающих безопасность и удобство уязвимой молодежи штата.

“Калифорния гордится одними из самых мощных законодательств в стране, когда речь идет о защите и поддержке нашего ЛГБТQ+ сообщества, и мы обязаны продолжать работу по созданию более безопасных и инклюзивных пространств для всех калифорнийцев”, – сказал губернатор Ньюсом. “Эти меры помогут защитить уязвимую молодежь, способствовать всеобщему принятию и создавать более поддерживающие среды в наших школах и общинах”.

Среди принятых мер стоит упомянуть билль AB 5, предложенный членом Ассамблеи Риком Чавесом Збуром из Лос-Анджелеса, который устанавливает сроки внедрения обязательного обучения учителей общественных школ по теме ЛГБТQ+. Губернатор также подписал билль 857, предложенный сенатором-демократом Джоном Лэйрдом из Санта-Круза, который учредит надзорный совет для общественного обсуждения потребностей ЛГБТQ+сообщества в школах на уровне штата и будет способствовать внедрению поддерживающих инициатив. Губернатором был принят также закон AB 223, предложенный членом Ассамблеи Кристофером Уордом из Сан-Диего, который требует, чтобы любая петиция в суд о смене гендерной и сексуальной идентификации несовершеннолетнего являлась конфиденциальной.

Более того, билль SB-760 обязывает все калифорнийские школы обеспечить гендерно-нейтральные туалеты к середине 2026 года. Закон требует, чтобы до 1 июля 2026 года каждый школьный округ (включая чартерные школы) обеспечивал по крайней мере один нейтрально-гендерный туалет для ученников с 1 по 12 классы.

“Пока во многих штатах по всей стране принимаются законы, которые ставят под угрозу ЛГБТQ+ людей, особенно молодежь, Калифорния посылает сегодня четкий месседж: ненавистнические атаки не будут терпеться, и мы продолжим защищать и обеспечивать безопасность всех членов ЛГБТQ+ сообщества”, – заявил исполнительный директор Equality California Тони Хоанг. “Мы благодарны нашим законодателям за поддержку этих важных законов и губернатору Ньюсому за то, что он остается сильным союзником в защите благополучия ЛГБТQ+ сообщества в условиях растущих атак со стороны экстремистов крайней правой ориентации”.