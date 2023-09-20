Американские конгрессмены требуют от Украины финансовой подотчетности

Корреспондент Украинской службы «Голоса Америки» Екатерина Лисунова побеседовала с членами Палаты представителей Конгресса США накануне приезда президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон

Демократ Скотт Питерс: «Американская поддержка чрезвычайно важна для Украины»

«Президент [Владимир Зеленский] должен заверить [конгрессменов] в том, что в этой войне можно победить, и что мы помогаем этой победе, а не просто поддерживаем конфликт. Он также должен заверить нас, что деньги американских налогоплательщиков на самом деле идут на нужды фронта.

Я думаю, что мы должны включить финансирование для Украины [в проект федерального бюджета на 2024 год]. На сегодняшний день большинство конгрессменов поддерживает финансирование Украины, помогая ей победить… российских агрессоров. Думаю, что после подсчета голосов у нас будет большинство».

Республиканец Рич Маккормик: «Украину до сих пор поддерживает большинство в обеих партиях»

«Президент Зеленский… должен понимать, что многие республиканцы и, вероятно, некоторые демократы обеспокоены финансовой подотчетностью [Киева]. Он должен привести веские доводы в пользу… того факта, что мы получим большую отдачу от вложенных в Украину средств.

Я всегда очень поддерживал Украину. Я настаивал на том, что на самом деле мы можем быть еще более полезными. У нас есть, к примеру, готовые к применению танки M1A1. Мы должны дать украинцам возможности… для победы и достижения успеха. Мы хотим… их успеха.

Также важен вопрос о рисках, на которые мы идем, выступая против [российской армии] – третьей по численности армии в мире. Это важный момент, который нужно будет обсудить, а затем поговорить о том, какую пользу это принесет остальному миру, как это повлияет на китайцев, идущих против Тайваня, как исправить ситуацию в Европе в целом.

Украину до сих пор поддерживают обе партии. Мы должны убедиться в том, что эта поддержка не ослабнет, и это во многом будет зависеть от того, как Зеленский представит свои аргументы и как он гарантирует полную подотчетность».

Республиканец Майк Галлахер: «Нам нужны гарантии того, что американские вложения в Украину будут потрачены ответственно»

«Думаю, многим конгрессменам будет интересно узнать [у Владимира Зеленского] о ходе контрнаступления, о прогрессе на фронте, о перспективах успеха, а также о самых насущных потребностях Киева в вооружениях. Нам нужны гарантии того, что… деньги, которые мы предоставляем, были бы потрачены ответственно, и это нужно для поддержки будущего пакета финансирования.

В вопросах обороны нам нужно предсказуемое, стабильное финансирование производства ключевых систем вооружений. Министр обороны должен… подтолкнуть оборонно-промышленную базу к тому, чтобы производить больше и делать долгосрочные инвестиции».

Республиканка Джен Кигганс: «Поддержка Украины важна, так как речь идет о борьбе с российской агрессией»

«Важно, чтобы мы поддерживали Украину, при этом требуя от нее подотчетности… Речь не идет о карт-бланше, но я понимаю, почему для нас так важна поддержка украинцев. Они борются с российской агрессией. Мы видим, что Россия формирует альянсы со многими нашими врагами, такими как Северная Корея и Китай. Это имеет значение для нашей национальной безопасности. Поэтому мы продолжим инвестировать в Украину».

Республиканец Рон Эстес: «Нам нужно сосредоточиться на истинных приоритетах»

«Включение вопроса о финансировании Украины в законопроект о временном финансировании работы правительства исключено. На самом деле мы решаем вопрос о финансировании правительства в течение следующего месяца, чтобы мы могли рассмотреть [продвигаемые республиканцами] 12 отдельных законопроектов об ассигнованиях. Их нужно подготовить, чтобы мы могли сосредоточиться на наших истинных приоритетах».

Демократ Пэт Райан: «Владимир Зеленский должен донести до Конгресса голоса тех, кто сейчас сражается на передовой»

«Соединенные Штаты выступают за свободу и демократию, действуя против авторитаризма. Поэтому… важно, чтобы президент Зеленский увидел сильную двухпартийную поддержку и узнал, что мы будем продолжать поддерживать украинцев ресурсами, в которых они нуждаются, для победы в войне. Я хотел бы, чтобы он донес до нас голоса тех, кто храбро сражается на передовой, чтобы мы не теряли человечности, принимая решение [о дальнейшем финансировании Украины]. Некоторые из моих коллег, я думаю, это чувство утеряли и важно, чтобы Зеленский напомнил нам об этом. Думаю, что он это сделает».

Республиканец Ник Лалота: «Европа должна внести свой вклад в поддержку Украины»

«Многие мои избиратели поддерживают идею о том, что европейцы должны увеличить свой вклад. Поддержка Украины должна быть международной, она не должна лежать только на американских налогоплательщиках. Надеюсь, что президент Зеленский сформулирует этот вопрос.

Вероятно, еще слишком рано говорить о [включении поддержки Украины] в проект бюджета. Большинство моих коллег сосредоточены на том, чтобы правительство продолжало работу. Нам нужно сначала решить внутренние проблемы Америки».