Канада объявила о выделении $482 миллионов на помощь Украине

Президент Украины, выступая в парламенте Канады заявил, что «в этой войне победит Украина, а не геноцид. Победителями станут люди, а не Кремль. Свобода будет победителем. Справедливость будет победителем».

В пятницу 22 сентября 2023 года Канада принимала президента Украины Владимира Зеленского. Главным событием визита стала встреча украинского лидера с канадскими парламентариями в Оттаве.



Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая в парламенте с приветственной речью, заявил:



«Один год, шесть месяцев и 29 дней назад Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, развязав кампанию насилия и жестокости, которая привела к гибели бесчисленного количества людей и заставила миллионы людей бежать. Народ Украины защитил свои дома, свой язык и свою свободу выбирать свое будущее. Они сопротивлялись с мужеством, которое вдохновило мир, и их возглавлял президент Зеленский, великий поборник демократии», – заявил Трюдо.



Он объявил, что Канада возьмет на себя «многолетнее обязательство в размере 650 миллионов канадских долларов ($482 млн.) по обеспечению стабильности Украины».



В рамках этой суммы Канада поставит танки Leopard, а также будет осуществлять техническое обслуживании и ремонт военных танков, предоставленных союзниками. Трюдо также объявил, что правительство отправит учебно-тренировочные самолеты F-16.



Канада применит новые санкции против России, пообещал канадский премьер.



«Нападки на международный порядок, основанный на правилах, угрожают разрушить мир и процветание, которые были основой успеха Канады. В эту эпоху… возрождающегося соперничества великих держав, правила – это то, что защитит нас. И недостаточно, чтобы они были просто где-то записаны. Мы должны защищать за них, отстаивать их. История будет судить нас по тому, как мы защищаем демократические ценности, а Украина находится на острие копья в этой борьбе», – подчеркнул Трюдо.



Владимир Зеленский свою речь начал с того, что поблагодарил канадцев за то, что украинцы «всегда чувствуют себя в Канаде как дома».



«Можем ли мы сдаться?Нет. Можем ли мы предать все то, хорошее, что есть в человеческой природе? Нет. Можем ли мы договориться со злом? Нет. Можем ли мы позволить уничтожить нашу сущность? Нет.

В этой войне победит Украина, а не геноцид. Победителями станут люди, а не Кремль. Свобода будет победителем. Справедливость будет победителем. Вы можете быть уверены в нас, как в себе самих. Потому что каждый из нас точно знает о себе, что никогда не подчинится злу», – заявил Владимир Зеленский.



Зеленский выразил уверенность, что однажды на территории Канады, «где-то, может быть, в Эдмонтонте, как и в других странах мира, появится памятник “Победе Украины”».



«Сегодня я и первая леди, имели честь встретиться с генерал-губернатором Канады, достопочтенной Мэри Саймон, и она научила одному слову на языке своей матери: айу йината, айу йината. Она сказала, что значение этого слова – «не сдаваться». Айу йината, Канада! Айу йината, Украина!», – заявил Владимир Зеленский под аплодисменты канадских парламентариев.

В Канаде проживает 1,4 млн. человек украинского происхождения.



Визит Зеленского в Канаду – его первое посещение этой страны после полномасштабного вторжения России в Украины. В ходе короткого турне по Северной Америке Президент Украины уже выступил с речью на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке и встретился в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом, американскими конгрессменами и политиками, высокопоставленными чиновниками администрации и ряда ключевых министерств США.

Русская служба «Голоса Америки»