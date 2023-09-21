Житель Флориды получил 7 лет за налоговые преступления

Бывший финансовый директор российской компании по добыче природного газа приговорен к более чем семи годам тюремного заключения за налоговые преступления. Суд также обязал выплатить более 4 миллионов долларов в виде возмещения ущерба и штраф в размере 350 000 долларов.

Марк Антони Джетвай из Нейплза, Флорида, был приговорен сегодня к 86 месяцам тюремного заключения за схему скрытия миллионов долларов дохода на несообщенных швейцарских банковских счетах и подачу ложной декларации в IRS. Гетвай также был обязан отбывать три года условно и уплатить штраф в размере 350 000 долларов и около 4 021 074 долларов в виде возмещения ущерба Соединенным Штатам. Федеральный жюри признало Гетвая виновным в марте в несоблюдении требования подать отчет о зарубежных банковских и финансовых счетах, внесении ложного заявления в IRS и умышленном несоблюдении требований по подаче налоговых деклараций.

Согласно судебным документам и доказательствам, в период с 2005 по 2015 год Гетвай скрывал свое владение и контроль над значительными иностранными активами и не подавал налоговые декларации или не уплачивал налоги на миллионы долларов дохода.

После работы в качестве сертифицированного бухгалтера в Соединенных Штатах и России Джетвай стал главным финансовым директором “Новатек”, крупной российской компании по добыче природного газа. Начиная с 2005 года, Гетвай открыл два разных счета в швейцарском банке, чтобы держать большие суммы денег, которые в один момент имели общую стоимость более 93 миллионов долларов. На протяжении нескольких лет Гетвай предпринимал шаги для скрытия своего владения и контроля над этими средствами, удалил свое имя со счетов и сделал свою жену, гражданку России, фактическим владельцем счетов.

Джетвай был арестован американскими правоохранителями в сентябре 2021 г.