Зеленский в Вашингтоне: встреча с законодателями, переговоры с Байденом и визит в Пентагон

В Капитолии состоялась встреча конгрессменов с президентом Украины, пишет Анна Плотникова из Русской службы «Голоса Америки».

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость увеличения количества систем ПВО в стране после того, как Россия нанесла самый массированный удар по Украине за последние несколько недель.



В результате авиаударов в пяти областях Украины на западе, в центре и на востоке страны были зафиксированы перебои в подаче электроэнергии.



По официальным данным, ранены по меньшей мере 18 человек, в том числе девятилетняя девочка, а глава ОВА одной из областей сообщил, что в результате ночного обстрела со стороны России погибли два человека.



«Вчера вечером российские террористы предприняли очередную массированную атаку. В частности, на объекты инфраструктуры. Большинство ракет было сбито. Но только большинство. Не все, – написал он в «Телеграме». – Больше противовоздушной обороны. Больше санкций. Больше поддержки украинским солдатам на передовой».



Заявления Зеленского прозвучали во время его визита в США, где, по его словам, вопрос о системах ПВО будет включен в повестку дня переговоров.



Утром в четверг Зеленский прибыл в Капитолий, его приняли члены Палаты представителей. Затем президент Украины посещает Пентагон. Позднее в четверг с ним проводит переговоры в Белом доме президент Джо Байден.



Зеленский встретился с лидерами возглавляемого республиканцами Комитета по национальной безопасности Палаты представителей.



Затем он вместе с лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером и главой республиканского меньшинства Митчем Макконнеллом вошел в Старый зал Сената, где выступил перед полным составом Сената на закрытом заседании.



«Наша страна фундаментально заинтересована в победе Украины и европейской безопасности», – заявил в среду лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, критикуя Байдена за слишком медленные действия по оказанию помощи Украине.



По завершении встречи в нижней палате Конгресса представитель демократов Кэтрин Кларк выступила со следующим заявлением:



«Когда Владимир Путин развязал свою жестокую кампанию агрессии против Украины, он думал, что мир будет смотреть со стороны, как он нападает на суверенную демократию. Он ошибся. Путин не понял очевидного: борьба Украины – борьба за свободу над тиранией – нашла отклик во всем мире и в сердцах американского народа».

После встречи в Сенате председатель сенатского Комитета по разведке Марк Уорнер заявил: «Российский военный потенциал был подорван на годы вперед в результате безрассудного и незаконного вторжения в Украину. Если мы сейчас откажемся от своих обязательств, то это подорвет прогресс в обеспечении независимости Украины, подорвет позиции НАТО и придаст силы авторитарным режимам во всем мире».



Вместе с тем некоторые радикальные республиканцы в Конгрессе угрожают блокировать новый пакет многомиллиардной помощи Киеву. Они выступают против запроса Белого дома включить в любой бюджетный законопроект, принимаемый Конгрессом, еще $24 млрд на военную и гуманитарную помощь Киеву.



«Если и есть какой-то путь к победе в Украине, то я сегодня ничего про это не услышал. И я также понял, что запросы на финансирование не закончатся», – заявил журналистам сенатор-республиканец Джош Хоули, который неоднократно критиковал помощь Украине.



Умеренные республиканцы также высказывают сомнения на этот счет.



«Каков план победы? Я думаю, что американская общественность хочет знать именно это», – заявил на этой неделе спикер Палаты представителей от республиканцев Кевин Маккарти.



Президент Байден обещал поддерживать Киев, несмотря ни на что.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер после встречи с Зеленским процитировал президента Украины.



«И, я цитирую, он сказал: “Если мы не получим помощь, мы проиграем войну”. Это цитата президента Владимира Зеленского. Вот как остро стоит вопрос», – сказал Шумер.



«Дать Путину то, что он хочет, – чтобы Америка отказалась от (поддержки) Украины, а Путин хочет именно этого – было бы ужасной, ужасной ошибкой, о которой, я думаю, мы пожалеем гораздо быстрее, чем некоторые думают», – констатировал Шумер.

Как сообщили ранее американские официальные лица, президент и первая леди Джилл Байден будут приветствовать Зеленского и его супругу Елену Зеленскую в Белом доме, после чего лидеры двух стран проведут переговоры в Овальном кабинете.



По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джона Кирби, Байден «с нетерпением ждет возможности узнать о ситуации на поле боя непосредственно от главнокомандующего Украины».



По словам Кирби, просьба Зеленского о предоставлении ракет ATACMS большей дальности, способных наносить удары на расстоянии до 300 километров (190 миль), «не исключается», но решение пока не принято.



«Президент будет говорить с Зеленским о его потребностях и о том, как Соединенные Штаты будут продолжать удовлетворять эти потребности», – уточнил Джон Кирби.