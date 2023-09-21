Туристы из России попали в чудовищную аварию в Мексике

Российские туристы из реанимации в мексиканской больнице собирают деньги на лечение.

Молодая пара россиян пострадала в результате столкновения с фурой в провинциальном городке Сан-Кристобаль-де-лас-Касас. Несчастный случай произошел в момент совместного отдыха российского блогера Ильи Бондарева и его спутницы Карины Башаровой. Они находились в арендованном легковом автомобиле, который использовали для поездок по латиноамериканской стране. Грузовик, перевозивший строительные блоки, протаранил их машину и вылетел в близлежащий магазин.

Местные СМИ передают информацию о 9 пострадавших и одном погибшем продавце магазина. Местные медики свидетельствуют о том, россияне получили серьезные травмы в результате сильного сжатия автомобиля. После чего их незамедлительно доставили в местный госпиталь.

Уже известно, что Илье надо провести нейрохирургическую операцию в частной клинике. О сумме, необходимой для лечения подобных травм, говорить сложно. Друзья пострадавших объявили о сборе денег на YouTube-канале блогера Ильи Бондарева, сообщив о том, что собранные деньги пойдут на лечение и реабилитацию пары. Российское диппредставительство в Мексике пока не комментирует данную ситуацию.