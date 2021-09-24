Во Флориде арестован финдиректор российской газовой компании

Бизнесмен и финансовый директор российской газовой компании из Флориды арестован по обвинению в неуплате налогов.

По информации Департамента юстиции, федеральное большое жюри в Форт-Майерсе, штат Флорида, 22 сентября вынесло обвинило бизнесмена из Флориды в мошенничестве в Соединенных Штатах, скрывшего свои офшорные активы и не сообщившего о доходе в своих налоговых декларациях. Уголовное дело расследуется IRS.

Как утверждается, с 2005 по 2016 год Марк Энтони Джетвей (Mark Anthony Gyetvay) якобы участвовал в схеме обмана Соединенных Штатов, скрывая свое владение и контроль над значительными оффшорными активами, а также отказавшись подать и уплатить налоги с доходов в миллионы долларов. Проработав дипломированным бухгалтером (CPA) в США и России, Джетвей якобы стал финансовым директором крупной российской газовой компании.

В рамках своего компенсационного пакета Джетвей якобы получил прибыльные опционы на акции и/или компенсацию, основанную на акциях. Предполагается, что начиная с 2005 года он открыл один счетов в швейцарском банке для хранения этих активов, общая стоимость которых составляла более 93 миллионов долларов.

В течение нескольких лет Джетвей якобы предпринимал шаги для сокрытия своего владения иностранными счетами и связанными с ними активами – он сделал свою тогдашнюю жену, гражданку России, бенефициарным владельцем счетов. Несмотря на то, что Джетвей был CPA, он несвоевременно подавал свои налоговые декларации в США, а также не подавал все необходимые формы отчетов об иностранных банках и финансовых счетах (FBAR). Кроме того, некоторые из поданных им налоговых деклараций якобы являются ложными. В обвинительном заключении также утверждается, что Джетвей представил в IRS ложную оффшорную документацию о соответствии, в которой он засвидетельствовал, что его предыдущий отказ подать FBAR и налоговые декларации был непреднамеренным.

В случае признания Марка Энтони Джетвея виновным, ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы за каждое мошенничество с использованием электронных средств связи, 5 лет тюремного заключения за каждую неспособность предоставить данные о подсчете данных FBAR, 5 лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, 5 лет тюрьмы за предоставление ложных показаний, 3 лет лишения свободы по каждому пункту оказания помощи в подготовке ложной налоговой декларации и 1 год тюремного заключения за каждое умышленное непредставление налоговой декларации.