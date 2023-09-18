Как украинка служит советником по разведке в армии США

Капитан Олена Велес, советник по разведке, назначенная в 5-й батальон 4-й бригады, приняла активное участие в учениях “Совместная Победа”, которые проходили в штате Индиана с 5 по 16 августа 2023 года. Главной целью мероприятия было проверить способность советников, вроде Олены, эффективно действовать в условиях военного конфликта.

Родом из Крыма, Украина, Олена начала свой профессиональный путь в программе подготовки офицеров запаса в Калифорнийском университете штата Сакраменто в 2013 году. Она отмечает, что не жалеет о решении поступить в армию, так как это предоставило ей богатый опыт и впечатления, которые недоступны гражданским лицам.

Сегодня Олена является советником по разведке в составе 4-й бригады сил безопасности Вооруженных сил США.

Советники по разведке играют ключевую роль, взаимодействуя напрямую с силами партнеров как на тактическом, так и на стратегическом уровнях. Они помогают партнерам оценить и улучшить свои разведывательные и технические возможности.

Олена подчеркивает, что её мультиязычность исключительно полезна в этой роли, и её желание быть полезным членом команды советников.

Вместе со своей командой она готовится к многодоменным операциям в рамках программы “Армия 2030”. Учения “Совместная Победа” проводились в более чем 50 местах по всему миру.

Велес рассказывает, что опыт службы в Германии на протяжении трех лет был ценным, так как она могла часто взаимодействовать с странами-партнерами и проводить совместные учения.

Команда Велес состоит из тринадцати советников, представителей различных специальностей, включая инженеров, логистов, и сотрудников по разведке.

Олена подчеркивает важность понимания ролей каждого в команде, так как это способствует более эффективному общению и сотрудничеству для достижения общих целей.

На данный момент, команда готовится к развертыванию в Европе и использует полученный опыт и знания из учений “Совместная Победа” в практических условиях. Велес подчеркивает важность роли бригад сил безопасности и их миссии по консультированию партнерских государств для обеспечения их готовности к возможным угрозам.