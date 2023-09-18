Пентагон передал Украине 3D-принтеры для печати запчастей к военной технике

Согласно информации, полученной от помощника министра обороны США, Украина получила от США промышленные 3D-принтеры, предназначенные для создания запчастей для военной техники на поле боя.

Представитель Пентагона отметил, что эти принтеры имеют размер грузовика и могут использоваться украинцами для создания всех необходимых запчастей, пишет VOA.

Помощник главы Пентагона также сообщил, что после начала российской агрессии украинцы начали самостоятельно печатать 3D-запчасти. Он намекнул, что на это у них не было соответствующих разрешений, но союзные страны помогли Украине в этой ситуации.

“В начале украинцы создавали собственные 3D-детали, не имея технических данных. Знаете, как говорят, когда ваша страна подвергается угрозе, законы об интеллектуальной собственности теряют свое значение”, – пошутил ЛаПлант.

“Поэтому мы разобрались с этим вопросом, совместно с другими странами. Теперь у них есть все необходимые технические данные”, – подчеркнул он.

Обучение украинских специалистов использованию этих принтеров было завершено на прошлой неделе.