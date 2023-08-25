CША заявили о продолжении блокировки активов России до возмещения ущерба Украине

Советники по национальной безопасности пяти стран НАТО заявили, что российские суверенные активы в юрисдикции их стран будут оставаться блокированными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб, нанесенный Украине, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В четверг советник по национальной безопасности Джейк Салливан вместе с советниками по безопасности Франции, Германии, Италии и Великобритании подтвердили «неизменную приверженность Украины в защите от российской агрессии в течение всего времени, необходимого для отражения агрессии, и оказанию помощи в ее восстановлении».

Они также заявили, что российские суверенные активы в юрисдикции их стран будут оставаться блокированными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб, нанесенный Украине.

Советники по национальной безопасности 5 стран рассмотрели дальнейшие пути привлечения России к ответственности за разрушения, которым она подвергла Украину.

На совещании в Белом доме союзники также подтвердили «важность возвращения Нигера на путь конституционного устройства и поддержку ведущей роли экономического сообщества западноафриканских государств в разрешении кризиса в Нигере». Они обсудили ряд других стратегических вопросов, в том числе обменялись мнениями по Индо-Тихоокеанскому региону и Ближнему Востоку.

На встречу в Белом доме Салливан также пригласил высокопоставленных представителей G20 и ЕС для обсуждения предстоящего саммита лидеров «Большой двадцатки» в индийской столице Нью-Дели.