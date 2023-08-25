В Лос-Анджелесе устанавливают уникальные солнечные зарядные системы для электрокаров

Администрация Лос-Анджелеса устанавливает уникальные солнечные зарядные системы для электрокаров. Сообщается, что подрядчиком является компания Beam Global из Сан-Диего, сотрудники которой разработали мобильную зарядную станцию с рабочим названием EV ARC. Планируется, что данные системы вскоре появятся во всех парках Лос-Анджелеса и будут использоваться для заправки растущего парка электрических автомобилей города.

Это универсальное энергетическое инфраструктурное устройство с эстетичным дизайном, подходящим по размерам для стандартного парковочного места. Каждый EV ARC производит и хранит всю необходимую электроэнергию для предоставления чистой возобновляемой энергии, так что водители могут навсегда забыть про традиционные источники энергии.

Каждая зарядная система EV ARC помещается на стандартное парковочное место и самостоятельно генерирует и хранит чистую электроэнергию. Системы защищены от сильных ветров, землетрясений и наводнений, они также подвижны и способны менять угол по мере расположения Солнца на небосклоне.

“Возможность работы EV ARC в автономном режиме устраняет необходимость в затратных обновлениях инфраструктуры и позволяет нам быстро развертывать зарядные станции там, где это наиболее необходимо”, — отметил Джимми Ким, генеральный директор Департамента Рекреации и Парков. “Эта гибкость позволяет нашему автопарку для рекреации и парков оставаться заряженным и готовым служить нашему сообществу.”

Сообщается, что революционная система EV ARC — единственный в своем роде подвижной и офф-грид вариант зарядки электромобилей на рынке. Как отмечают специалисты, мобильная зарядка может быть перемещена практически в любую локацию для предоставления энергии в чрезвычайных ситуациях. Ожидается, что системы будут чрезвычайно удобны для фермеров, жителей сельских районов и т.п.

Себестоимость каждой системы составляет около $70,000, что, как сообщает компания подрядчик, практически не требует затрат на проводку и масштабное строительство.