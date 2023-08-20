Российская космическая станция «Луна-25» разбилась о лунную поверхность

В воскресенье, 20 августа, «Роскосмос» сообщил, что, по результатам предварительного анализа, произошла внештатная ситуация, в результате которой российская автоматическая станция «Луна-25» столкнулась с лунной поверхностью.

В Телеграм-канале российской госкорпорации сообщается, что предполагаемое столкновение произошло после того, как станции был выдан импульс для перехода «Луны-25» на предпосадочную орбиту.

«Луна-25» была запущена 11 августа при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1б». Запуск, осуществленный с космодрома «Восточный» в Амурской области, стал первой лунной миссией в современной истории России. Предыдущая лунная миссия – «Луна-24» – была запущена еще Советским Союзом в 1976 году.

План миссии предполагал, что «Луна-25» станет первым в истории аппаратом, которому удастся прилуниться на Южном полюсе Луны. Руководство «Роскосмоса» надеялось, что российскому аппарату удастся опередить индийскую миссию «Чандраян-3». Индийский аппарат был запущен через три дня после российского запуска; его посадка на Луну ожидается 23 августа.

Неудавшийся лунный дебют «Роскосмоса» и уже третья по счету индийская лунная миссия – лишь некоторые из множества проектов, разрабатываемых в мире по изучению естественного спутника Земли. Самой масштабной среди них является американская программа «Артемида»: ожидается, что в рамках следующего запуска программы четыре астронавта совершат облет Луны в 2024 году.

Русская служба «Голоса Америки»