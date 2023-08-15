Жителям и гостям Калифорнии предлагают искупаться в знаменитом бассейне Замка Хёрста

Замок Хёрст, одно из самых популярных направлений для тех, кто исследует побережье Центральной Калифорнии, наконец-то открылся сегодня после более чем двухлетнего перерыва. Десятимесячная реконструкция дороги к замку Хёрста должна предотвратить будущие дожди, мешающие доступу к этой достопримечательности.

Дэн Фалат, суперинтендант округа Сан-Луис-Обиспо при государственных парках Калифорнии, сообщил, что на среду было сделано около 1 000 предварительных бронирований и он ожидает полную распродажу билетов на предстоящие выходные.

Посетители калифорнийской достопримечательности смогут ознакомиться с новыми выставками, посвященными 100-летней годовщине строительства этого поместья с видом на океан, а также пройти искупаться в историческом бассейне Херста.

Теперь, всего на две ночи, члены Фонда замка Хёрста могут устроить роскошную вечеринку у бассейна за 1 000 долларов (с возможность пригласить до 40 своих друзей).

На самом деле все это удовольствие стоит «всего» 1 000 долларов, но сначала вам нужно стать членом Фонда замка Хёрста, а членский взнос на год начинается с 500 долларов.

Мероприятие ограничено 40 гостями, однако в нем планируют участвовать знаменитости, а также организаторы предложат гостям знаменитые калифорнийские вина и угощения.

Первый бассейн Замка Хёрста, бассейн Нептуна, был построен с 1924 по 1936 год. Всего было построено три бассейна, каждый из них был больше предыдущего. Изначально планировался “Храмовый сад”, но Хёрст решил сделать плавательный бассейн после просьбы семьи. Бассейн был модифицирован несколько раз, включая увеличение его размеров и добавление статуй. Теперешний бассейн имеет длину 104 фута, ширину 58 футов и глубину до 10 футов, с масляной системой отопления и мраморной отделкой.

Ранее сообщалось о скандале в который была вовлечена Леди Гага, проводившая в 2014 г. съёмки нового видео в Замке Херста. Тогда в Калифорнии наблюдалась рекордная засуха, а группа Гаги наполнила знаменитый бассейн до краев водой, в результате чего певицу раскритиковали за расточительное отношение к водным ресурсам штата.