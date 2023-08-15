NASA обнаружило в космосе гигантский вопросительный знак

Таинственный космический объект, имеющий форму светящегося вопросительного знака, появился на одном из последних снимков, сделанных космическим телескопом Джеймса Уэбба от NASA, и ученые думают, что знают, что это может быть.

Исходное изображение в ближнем инфракрасном диапазоне, опубликованное 26 июля NASA, изображает пару молодых звезд, названных Гербиг-Харо 46/47. Находящиеся на расстоянии 1 470 световых лет в созвездии Велы в галактике Млечный Путь, эти звезды все еще активно формируются и создают вокруг друг друга орбиты.

Эти две звезды наблюдались и исследовались космическими и наземными телескопами с 1950-х годов, но чрезвычайно чувствительный телескоп Уэбба позволил получить изображение с самым высоким разрешением и детализацией. Он способен наблюдать за вселенной с более длинными длинами волн света, чем другие космические телескопы, пишет CNN.

Комментируя открытие, Европейское космическое агентство заявило абсолютно категорично: «Это не розыгрыш», – заявили ученные DW.

Этот “вопросительный знак”, замеченный космическим телескопом Джеймса Уэбба на расстоянии 1 470 световых лет от нашей планеты, должен быть самым «вирусным» случайным открытием с момента запуска аппарата 25 декабря 2021 года, пишут журналисты.

Он был обнаружен на высокоразрешающем изображении “плотно связанной пары активно формирующихся звезд, известных как Гербиг-Харо 46/47 […],” объяснило Европейское космическое агентство. “Ищите их в центре красных дифракционных звезд. Звезды находятся глубоко, выглядывая как оранжево-белое пятно.”

Но гораздо ниже этих красных дифракционных звезд и немного вправо вы ясно видите то, что безусловно можно определить как гигантский вопросительный знак.

“Я не астроном, но [принимая во внимание] перспективу того, что это либо интеллектуальная и сверхразвитая форма жизни из другой галактики, манипулирующая галактиками, чтобы создать … символы, либо две или три галактики, просто сталкивающиеся и случайно образующие знак вопроса, я бы предположил, что последнее кажется более вероятным”, – сказал Малкольм Макдональд, профессор инженерии космических аппаратов в университете Штратклайд, Великобритания.

Ни американское космическое агентство NASA, ни Европейское космическое агентство ESA, ни Канадское космическое агентство, по-видимому, не делали большого шума из появления вопросительного знака в космосе. Их основное внимание при съемке этого конкретного изображения было сосредоточено на наблюдении за формированием звезд.