Сделка Хантера Байдена с прокуратурой развалилась, когда стало понятно, что даже если он признает себя виновным по двум статьям, его судебные дела на этом не закончатся. Это значит, что проблемы Хантера Байдена значительно ухудшились, а родственные связи ему в любом случае не помогут.

Несмотря на то, что делом Хантера занимался трамповский назначенец Дэвид Вайсс, у республиканцев возникли вопросы о независимости Вайсса в принятии решений. Чтобы развеять какие-либо сомнения на этот счёт, Гарланд сделал Вайсса специальным прокурором. Это даёт Вайссу почти полную независимость от Минюста (не говоря уже о Президенте Байдене). Гарланд может наложить вето на решения Вайсса, но в этом случае он должен будет публично отчитаться перед Конгрессом.

Тем не менее трамписты продолжают использовать Хантера Байдена, чтобы подкопаться под Президента. То, что у них нет никаких фактических доказательств, не имеет никакого значения. Главное – создавать видимость расследования и трубить раскручивать дезинформацию во всех своих пропагандистских источниках.

Например, трамписты создали искусственный ажиотаж вокруг Девона Арчера, делового партнёра Хантера, от которого они ожидали сенсационные показания о коррупции Джо Байдена. Арчер подтвердил, что Хантер пользовался именем своего отца в своих деловых операциях, но сам Джо Байден в них не участвовал.

Трамписты продолжают защищать и выгораживать Дорого Лидера во всех трёх криминальных обвинениях, не читая их. Во многих случаях это происходит задолго до публикации официального обвинения. Но больше всего они любят играть в whataboutism и ложную эквивалентность. Ну что ж, давайте поиграем.

Байден и Гарланд не вмешиваются в работу прокурора, расследующего сына Президента. Трамп вмешивался во все расследования своего ближайшего окружения и самого себя. В попытке остановить расследование российского вмешательства в американские выборы Трамп уволил директора ФБР Джима Коми, угрожал уволить и в конце концов уволил генпрокурора Джеффа Сешинса, угрожал уволить замгенпрокурора Рода Розенстайна, который назначил специального прокурора Боба Мюллера. Трамп уволил федерального прокурора Прита Барару, когда он отказался обсуждать с Трампом работу Южного Округа Нью-Йорка. Трамп требовал у своего Генпрокурора Барра вмешаться и прекратить расследование своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, который обманул о содержании своего разговора с российским послом. Трамп требовал, чтобы Барр вмешался и прекратил расследование своего близкого друга Роджера Стоуна, который участвовал в координации распространения российской дезинформации с целью повлиять на американские выборы. В итоге Барр настоял на уменьшении тюремного срока для Стоуна, но это не имело большого значения, поскольку Трамп помиловал Стоуна, Флинна и ещё несколько преступников из своего ближайшего окружения.

Когда возникли вопросы в расследовании Хантера Байдена, Гарланд назначил специального прокурора Вайсса. До этого Гарланд назначил специального прокурора Роберта Хура для расследования секретных документов, найденных у Байдена и Майка Пенса. И Гарланд назначил специального прокурора Джэка Смита для расследования Трампа. Трамп публично угрожал и принимал конкретные шаги, чтобы уволить специального прокурора Мюллера. Во втором томе своего отчёта Мюллер задокументировал 10 примеров препятствия правосудию.

Хантер Байден ни дня не работал в Белом Доме. Дочь Трампа Иванка и зять Джаред Кушнер официально работали в Белом Доме. Трамп заставил дать Кушнеру доступ к секретной информации вопреки протестам от разведывательных управлений. Пока Иванка работала в Белом Доме, её бизнес в ускоренном порядке получил разрешение в Китае на 18 торговых марок. Кушнер поддержал нелегальную блокаду Катара, когда Катар отказался инвестировать в бизнес Кушнера. Кушнер получил инвестицию на $2 миллиарда от Саудовской Аравии. Бизнес Трампа получил многомиллионные вливания от налогоплательщиков и зарубежных официальных, пока Трамп находился на посту Президента.

Трамп украл секретные документы, хранил их в общедоступном месте, показывал их посторонним людям, отказался возвращать и перепрятал, чтоб их не нашли. Пенс и Байден сами перепроверили наличие у себя секретных документов и немедленно вернули всё найденное.

Президент Байден… соблюдает все законы и Конституцию. Трамп попытался совершить государственный переворот. У меня всё.

Дмитрий Абрамсон