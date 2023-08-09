Два ветерана армии США погибли в результате дроновой атаки в Украине

В конце прошлого месяца во время боевых действий в Украине погибли двое ветеранов американской армии, что стало последним случаем в ряде инцидентов, когда американцы сражались против российских войск и погибли в этой стране.

Лэнс Лоуренс, бывший морской пехотинец, и Эндрю Уэббер, бывший офицер армии США, погибли 29 июля во время операции против российских войск, пишет The Hill.

Министерство иностранных дел подтвердило гибель двух граждан США в результате дроновой атаки в Украине 29 июля, но не разгласило их имена.

И Лоуренс, и Уэббер погибли во время службы в 59-й моторизованной бригаде Украины.

Лоуренс “предоставлял огневую поддержку для ВСУ, находясь под сильным огнем противника, когда был ранен”, написал один из его товарищей по службе и друзей.

По меньшей мере 16 граждан США погибли, сражаясь в Украине с начала войны в прошлом году, хотя, по всей видимости, это не окончательная цифра, отмечает издание Stars and Stripes.

Сообщается, что Лоуренс поступил на службу в морскую пехоту США в 2013 году, достигнув звания рядового первого класса спустя три года и заработав несколько медалей за свою службу, согласно Stars and Stripes.

Как пишет Military, Лоуренс говорил, что сражается в Украине за свободу этой страны, ради чего оставил США, где зарабатывал много денег.

Уэббер, оставивший после себя двух дочерей, прослужил около десяти лет в армии США, включая службу в Ираке и Афганистане. Он присоединился к украинским вооруженным силам в мае.