США предоставили Киеву более $66,2 млрд военной, финансовой и гуманитарной помощи

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину, власти Соединенных Штатов предоставили Киеву более чем 66,2 миллиарда долларов военной, финансовой и гуманитарной помощи, сообщает издание The Washington Post.

По информации WaPost, Соединенные Штаты выделили более 60 миллиардов долларов помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России. В эту сумму входит более 43 миллиардов долларов военной помощи.

Это больше, чем США выделяют в помощь любой другой стране.

В контексте всего оборонного бюджета Пентагона на 2023 год, составляющего 1,77 триллиона долларов, эта сумма может показаться невеликой. Однако, по сравнению с поддержкой других стран со стороны США, преданность Украине выглядит уникальной, указывает издание.

Эксперт Майкл О’Генлон сравнил эти цифры с обязательствами США перед Европой в конце Второй мировой войны – Планом Маршалла.

Например, в 2022-2023 годах Израиль получил от США 8,6 миллиардов долларов, Египет – 3,3 миллиарда долларов, Иордания – 2,9 миллиарда долларов.

“Это нестандартные цифры”, – сказал Майкл О’Генлон, старший научный сотрудник Института Бруклингса, комментируя эти данные. Он сопоставил их с обязательствами США перед европейскими странами в конце Второй мировой войны – Планом Маршалла, который способствовал восстановлению экономик союзников Вашингтона, учитывая инфляцию, составлявший примерно 150 миллиардов долларов за три года.

Военная помощь – лишь часть обязательств Соединенных Штатов перед Украиной. Миллиарды долларов экономической и гуманитарной помощи также были обещаны этой стране.

В финансирование входят оружие, обучение, медицинские средства, генераторы и восстановление. Эксперты считают эту сумму масштабным вложением в союзника США, не наблюдавшимся с периода Второй мировой войны.

Издание отмечает, что полтора спустя после начала конфликта, общественная поддержка в США финансирования войны начинает колебаться, особенно среди республиканцев.